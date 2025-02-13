13 февраля 2025

Силовики отпустили вице-мэра Ревды

Вице-мэра Ревды Анциферову отпустили после задержания
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, заседание, женские руки, руки
О задержании чиновницы стало известно 12 февраля Фото:

Вице-мэра Ревды (Свердловская область) Юлию Анциферову, которая курирует земельные вопросы и муниципальное имущество, отпустили домой после задержания. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде.

«Ее отпустили утром 13 февраля», — сообщил инсайдер агентства. В свердловском СУ СКР тему не комментируют.

О задержании чиновницы стало известно днем 12 февраля. Источник URA.RU тогда говорил, что, по предварительным данным, задержание может быть связано с уголовным делом против арестованного экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Ему вменяют получение взятки в крупном размере. В его деле также фигурируют замминистра Андрей Кислицын и бывший замминистра Игорь Чикризов.

На прошлой неделе под арест попали бизнесмен Сарраф Мамедов и экс-замглавы Дегтярска Виктор Солдатов. Обоих обвиняют в коррупции. По данным URA.RU, Мамедов через Солдатова мог дать взятку мэру Вадиму Пильникову (недавно вышел из СИЗО под домашний арест).

Также под уголовное преследование попал начальник управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов. Его обвиняют во взятке за контракт на возведение школы от коммерческой фирмы. Все это, по слухам, может быть звеньями дела Смирнова. Подробнее о нем — в сюжете URA.RU.

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Вице-мэра Ревды (Свердловская область) Юлию Анциферову, которая курирует земельные вопросы и муниципальное имущество, отпустили домой после задержания. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде. «Ее отпустили утром 13 февраля», — сообщил инсайдер агентства. В свердловском СУ СКР тему не комментируют. О задержании чиновницы стало известно днем 12 февраля. Источник URA.RU тогда говорил, что, по предварительным данным, задержание может быть связано с уголовным делом против арестованного экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Ему вменяют получение взятки в крупном размере. В его деле также фигурируют замминистра Андрей Кислицын и бывший замминистра Игорь Чикризов. На прошлой неделе под арест попали бизнесмен Сарраф Мамедов и экс-замглавы Дегтярска Виктор Солдатов. Обоих обвиняют в коррупции. По данным URA.RU, Мамедов через Солдатова мог дать взятку мэру Вадиму Пильникову (недавно вышел из СИЗО под домашний арест). Также под уголовное преследование попал начальник управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов. Его обвиняют во взятке за контракт на возведение школы от коммерческой фирмы. Все это, по слухам, может быть звеньями дела Смирнова. Подробнее о нем — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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