Силовики отпустили вице-мэра Ревды

Вице-мэра Ревды Анциферову отпустили после задержания

14 февраля 2025 в 13:34 Размер текста - 17 +

О задержании чиновницы стало известно 12 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-мэра Ревды (Свердловская область) Юлию Анциферову, которая курирует земельные вопросы и муниципальное имущество, отпустили домой после задержания. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде. «Ее отпустили утром 13 февраля», — сообщил инсайдер агентства. В свердловском СУ СКР тему не комментируют. О задержании чиновницы стало известно днем 12 февраля. Источник URA.RU тогда говорил, что, по предварительным данным, задержание может быть связано с уголовным делом против арестованного экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Ему вменяют получение взятки в крупном размере. В его деле также фигурируют замминистра Андрей Кислицын и бывший замминистра Игорь Чикризов. На прошлой неделе под арест попали бизнесмен Сарраф Мамедов и экс-замглавы Дегтярска Виктор Солдатов. Обоих обвиняют в коррупции. По данным URA.RU, Мамедов через Солдатова мог дать взятку мэру Вадиму Пильникову (недавно вышел из СИЗО под домашний арест). Также под уголовное преследование попал начальник управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов. Его обвиняют во взятке за контракт на возведение школы от коммерческой фирмы. Все это, по слухам, может быть звеньями дела Смирнова. Подробнее о нем — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэра Ревды (Свердловская область) Юлию Анциферову, которая курирует земельные вопросы и муниципальное имущество, отпустили домой после задержания. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде. «Ее отпустили утром 13 февраля», — сообщил инсайдер агентства. В свердловском СУ СКР тему не комментируют. О задержании чиновницы стало известно днем 12 февраля. Источник URA.RU тогда говорил, что, по предварительным данным, задержание может быть связано с уголовным делом против арестованного экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Ему вменяют получение взятки в крупном размере. В его деле также фигурируют замминистра Андрей Кислицын и бывший замминистра Игорь Чикризов. На прошлой неделе под арест попали бизнесмен Сарраф Мамедов и экс-замглавы Дегтярска Виктор Солдатов. Обоих обвиняют в коррупции. По данным URA.RU, Мамедов через Солдатова мог дать взятку мэру Вадиму Пильникову (недавно вышел из СИЗО под домашний арест). Также под уголовное преследование попал начальник управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов. Его обвиняют во взятке за контракт на возведение школы от коммерческой фирмы. Все это, по слухам, может быть звеньями дела Смирнова. Подробнее о нем — в сюжете URA.RU.