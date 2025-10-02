В MAX зарегистрировались более 40 миллионов пользователей

С момента запуска MAX было совершено более 500 миллионов звонков, указано в пресс-релизе
В национальном мессенджере MAX число пользователей перевалило за 40 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«В MAX зарегистрировались более 40 миллионов пользователей», — указано в сообщении, которое есть в распоряжении URA.RU. В релизе отмечается, что с момента запуска пользователи совершили более полумиллиарда звонков, а также отправили более двух миллиардов сообщений.

Помимо этого, участие в тестировании каналов приняло 8000 авторов контента из «ВКонтакте», Telegram, «Дзен» и «Одноклассников». Поучаствовали в этом и различные звезды, такие как Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Валерия, Анна Семенович, писательница Татьяна Мужицкая, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Мессенджер MAX был запущен летом 2025 года и с тех пор демонстрирует стабильный рост аудитории. Если в начале июня на платформе было около 100–200 тысяч пользователей, то к началу осени их число превысило 35 миллионов. В сентябре сервис начал открытое тестирование каналов для авторов категории А+, а ранее в закрытом этапе участвовали более 600 авторов с суммарной аудиторией свыше 5,5 миллиона человек.

