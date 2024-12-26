Высокий спрос лишает Россию дешевой красной икры

Разница в цене между самой доступной красной икрой — дикой горбуши и икрой дорогих аквакультурных пород лососевых, не более 10-20%, при том, что стоимость самой рыбы отличается в 2-3 раза. О том, почему не дешевеет красная икра в интервью URA.RU рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
«Доля икры нерки, кижуча, кеты на прилавках всегда меньше, чем икры горбуши, но по цене они отличаются не значительно, — рассказал эксперт. — Высокий спрос на этот продукт в России тянет за собой цены на всю икру, вне зависимости от подвида. А вся конъюнктура цен складывается не из стоимости добычи и производства, а отталкивается от объемов вылова этого года. На икру есть спрос, и все хотят получить с этого маржу, продав подороже имеющийся товар».
Под Новый год баночка натуральной красной икры из замороженного сырья весом 90 граммов стоила от 700 до тысячи рублей, на рынках и в специализированных магазинах — дороже, рассказал Фомин. В то же время горбушу продавали за 450-600 рублей за килограмм, форель и семгу — 900-1300 рублей, нерку и кижуча — 2500-3500 рублей.
По словам эксперта, цены на красную рыбу и ее икру выросли в 2024 году как из-за инфляции, так и из-за особенностей путины. Например, вылов горбуши дальневосточной в этом году был почти в 3 раза меньше прошлогоднего. Это привело к дефициту на рынке, и, конечно, отразилось на ее стоимости.
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