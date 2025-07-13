В России предложили заблокировать игровую платформу Roblox

Детский омбудсмен Татарстана предложила заблокировать платформу Roblox
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Детский омбудсмен хочет лишить детей допуска в игру Roblox
Детский омбудсмен хочет лишить детей допуска в игру Roblox Фото:

В России предложили заблокировать игровую платформу Roblox для детей после распространения в интернете кадров с симулятором Чернобыльской катастрофы. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«Такие кадры можно приравнять к воспитанию в них деструктивного поведения, когда в ходе игры предлагается сделать то, что в реальности является недопустимым. <...> такие технологии разрушительны и направлены против мира, против базовых ценностей. <...> Играть в то, что унесло такое количество жизней и повлияло на здоровье огромного количества людей, недопустимо», — заявила детский омбудсмен. Ее слова передает «Абзац».

Волынец также отметила, что жесткие запреты на распространение подобных сцен могут защитить психику детей от немотивированной агрессии. По ее словам, в России уже обсуждаются меры по ограничению игр, где пользователи совершают денежные траты, чтобы снизить зависимость у подростков и взрослых. Эксперт считает, что аналогичные ограничения должны применяться и к контенту, содержащему сцены жестокости.

Платформа Roblox пользуется широкой популярностью среди российских школьников. В ней пользователи могут создавать собственные игровые сценарии и делиться ими с другими игроками по всему миру.

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В России предложили заблокировать игровую платформу Roblox для детей после распространения в интернете кадров с симулятором Чернобыльской катастрофы. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. «Такие кадры можно приравнять к воспитанию в них деструктивного поведения, когда в ходе игры предлагается сделать то, что в реальности является недопустимым. <...> такие технологии разрушительны и направлены против мира, против базовых ценностей. <...> Играть в то, что унесло такое количество жизней и повлияло на здоровье огромного количества людей, недопустимо», — заявила детский омбудсмен. Ее слова передает «Абзац». Волынец также отметила, что жесткие запреты на распространение подобных сцен могут защитить психику детей от немотивированной агрессии. По ее словам, в России уже обсуждаются меры по ограничению игр, где пользователи совершают денежные траты, чтобы снизить зависимость у подростков и взрослых. Эксперт считает, что аналогичные ограничения должны применяться и к контенту, содержащему сцены жестокости. Платформа Roblox пользуется широкой популярностью среди российских школьников. В ней пользователи могут создавать собственные игровые сценарии и делиться ими с другими игроками по всему миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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