В России предложили заблокировать игровую платформу Roblox для детей после распространения в интернете кадров с симулятором Чернобыльской катастрофы. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
«Такие кадры можно приравнять к воспитанию в них деструктивного поведения, когда в ходе игры предлагается сделать то, что в реальности является недопустимым. <...> такие технологии разрушительны и направлены против мира, против базовых ценностей. <...> Играть в то, что унесло такое количество жизней и повлияло на здоровье огромного количества людей, недопустимо», — заявила детский омбудсмен. Ее слова передает «Абзац».
Волынец также отметила, что жесткие запреты на распространение подобных сцен могут защитить психику детей от немотивированной агрессии. По ее словам, в России уже обсуждаются меры по ограничению игр, где пользователи совершают денежные траты, чтобы снизить зависимость у подростков и взрослых. Эксперт считает, что аналогичные ограничения должны применяться и к контенту, содержащему сцены жестокости.
Платформа Roblox пользуется широкой популярностью среди российских школьников. В ней пользователи могут создавать собственные игровые сценарии и делиться ими с другими игроками по всему миру.
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