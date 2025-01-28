28 января 2025

Вышедший на свободу экс-губернатор Белых отсудил рекордную сумму, потраченную на адвоката

Экс-губернатор Кировской области Белых отсудил 8 млн рублей, отданных адвокату
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Белых не сможет получить 8 млн рублей, поскольку еще не оплатил судебный штраф
Никита Белых не сможет получить 8 млн рублей, поскольку еще не оплатил судебный штраф Фото:

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу летом 2024 года, смог возместить в суде деньги, потраченные на своего адвоката. Речь идет о сумме в восемь млн рублей. Эти деньги Белых потратил на защиту по второму уголовному делу, в котором он обвинялся в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Ходатайство адвоката о компенсации расходов на юридические услуги рассматривал 29 января Октябрьский районный суд Кирова.

«Октябрьский районный суд города Кирова 29 января удовлетворил требования о возмещении расходов Никиты Белых в сумме восьми млн 82 тысяч рублей. Это одна из самых больших, если не рекордная, сумма взысканий средств, потраченных на адвоката», — указывает «Московский комсомолец». Издание уточняет, что эти деньги Белых все-таки не получит. Связано это с тем, что ему необходимо погасить штраф по первому уголовному делу, который составляет 46 млн рублей.

Белых являлся депутатом законодательного собрания Пермского края, а затем стал главой Кировской области. В 2024 году он вышел на свободу, отсидев восемь лет в колонии по делу о взяточничестве. Сейчас Белых занимает должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».

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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу летом 2024 года, смог возместить в суде деньги, потраченные на своего адвоката. Речь идет о сумме в восемь млн рублей. Эти деньги Белых потратил на защиту по второму уголовному делу, в котором он обвинялся в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Ходатайство адвоката о компенсации расходов на юридические услуги рассматривал 29 января Октябрьский районный суд Кирова. «Октябрьский районный суд города Кирова 29 января удовлетворил требования о возмещении расходов Никиты Белых в сумме восьми млн 82 тысяч рублей. Это одна из самых больших, если не рекордная, сумма взысканий средств, потраченных на адвоката», — указывает «Московский комсомолец». Издание уточняет, что эти деньги Белых все-таки не получит. Связано это с тем, что ему необходимо погасить штраф по первому уголовному делу, который составляет 46 млн рублей. Белых являлся депутатом законодательного собрания Пермского края, а затем стал главой Кировской области. В 2024 году он вышел на свободу, отсидев восемь лет в колонии по делу о взяточничестве. Сейчас Белых занимает должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».
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© Служба новостей «URA.RU»
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