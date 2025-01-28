Вышедший на свободу экс-губернатор Белых отсудил рекордную сумму, потраченную на адвоката

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу летом 2024 года, смог возместить в суде деньги, потраченные на своего адвоката. Речь идет о сумме в восемь млн рублей. Эти деньги Белых потратил на защиту по второму уголовному делу, в котором он обвинялся в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Ходатайство адвоката о компенсации расходов на юридические услуги рассматривал 29 января Октябрьский районный суд Кирова.
«Октябрьский районный суд города Кирова 29 января удовлетворил требования о возмещении расходов Никиты Белых в сумме восьми млн 82 тысяч рублей. Это одна из самых больших, если не рекордная, сумма взысканий средств, потраченных на адвоката», — указывает «Московский комсомолец». Издание уточняет, что эти деньги Белых все-таки не получит. Связано это с тем, что ему необходимо погасить штраф по первому уголовному делу, который составляет 46 млн рублей.
Белых являлся депутатом законодательного собрания Пермского края, а затем стал главой Кировской области. В 2024 году он вышел на свободу, отсидев восемь лет в колонии по делу о взяточничестве. Сейчас Белых занимает должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!