26 мая 2024

ФСБ пришла за опером, который задерживал свердловского замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Оперативнику Евгению Мальцеву могут вменять мошенничество Фото:

Оперативник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгений Мальцев, за которым ФСБ пришла 24 мая, еще месяц назад участвовал в задержании замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«В конце апреля Мальцев был в числе сотрудников, которые задерживали Кислицына», — поделился он. В СК и УФСБ ситуацию не комментируют.

Мальцева и его коллегу Игоря Уралова задержали на следующий день после ареста их начальника Андрея Дьякова. Ему вменяют взяточничество и превышение полномочий, а Мальцеву и Уралову — мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей (впрочем, эта информация официально пока не подтверждена). Сейчас Мальцев и Уралов на свободе (вероятно, сотрудничают со следствием).

Обвиняемый во взяточничестве Кислицын содержится в челябинском СИЗО-7. Вместе с ним арестован его бывший однокурсник, экс-депутат заксобрания Павел Мякишев. По версии следствия, Мякишев передал деньги Кислицыну, якобы действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты).

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Оперативник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгений Мальцев, за которым ФСБ пришла 24 мая, еще месяц назад участвовал в задержании замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В конце апреля Мальцев был в числе сотрудников, которые задерживали Кислицына», — поделился он. В СК и УФСБ ситуацию не комментируют. Мальцева и его коллегу Игоря Уралова задержали на следующий день после ареста их начальника Андрея Дьякова. Ему вменяют взяточничество и превышение полномочий, а Мальцеву и Уралову — мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей (впрочем, эта информация официально пока не подтверждена). Сейчас Мальцев и Уралов на свободе (вероятно, сотрудничают со следствием). Обвиняемый во взяточничестве Кислицын содержится в челябинском СИЗО-7. Вместе с ним арестован его бывший однокурсник, экс-депутат заксобрания Павел Мякишев. По версии следствия, Мякишев передал деньги Кислицыну, якобы действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты).
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© Служба новостей «URA.RU»
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