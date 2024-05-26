ФСБ пришла за опером, который задерживал свердловского замминистра

Оперативнику Евгению Мальцеву могут вменять мошенничество Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оперативник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгений Мальцев, за которым ФСБ пришла 24 мая, еще месяц назад участвовал в задержании замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«В конце апреля Мальцев был в числе сотрудников, которые задерживали Кислицына», — поделился он. В СК и УФСБ ситуацию не комментируют.

Мальцева и его коллегу Игоря Уралова задержали на следующий день после ареста их начальника Андрея Дьякова. Ему вменяют взяточничество и превышение полномочий, а Мальцеву и Уралову — мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей (впрочем, эта информация официально пока не подтверждена). Сейчас Мальцев и Уралов на свободе (вероятно, сотрудничают со следствием).

Обвиняемый во взяточничестве Кислицын содержится в челябинском СИЗО-7. Вместе с ним арестован его бывший однокурсник, экс-депутат заксобрания Павел Мякишев. По версии следствия, Мякишев передал деньги Кислицыну, якобы действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты).