«Присвоили десятки миллионов»: новые подробности дела против свердловского борца с коррупцией

В деле борца с коррупцией Мальцева появилась фамилия судимого оперативника

31 августа 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Известно, что Евгений Мальцев до последнего хотел восстановиться в МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В уголовном деле, по которому проходит уволенный в мае сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мальцев, может фигурировать фамилия известного в определенных кругах экс-силовика Сергея Кондрашина, рассказали URA.RU два источника, знакомых с материалами СК. Ранее URA.RU сообщало, что по версии следствия, Мальцев получил 30 миллионов рублей от замдиректора стройфирмы «Нартекс», которой требуется прохождение госэкспертизы по школе в Косулино (цена вопроса — порядка 700 миллионов рублей). Мальцев якобы передал эти 30 млн своему товарищу Ларионову. «А тот — Кондрашину. В итоге средства должны были дойти до принимающих решение чиновников свердловского „Управления государственной экспертизы“. Но в итоге не дошли. В „Нартексе“ поняли, что их обманули (то есть помогать изначально никто и не собирался) и просто присвоили эти десятки миллионов себе. Вероятно, после этого строители сами и пришли к силовикам», — поделился версией собеседник агентства. Новость по теме В деле свердловского борца с коррупцией всплыла взятка в 30 миллионов Другой источник, подтвердил, что одним из посредников в коррупционной схеме силовики считают Кондрашина, но при этом заявил, что, во-первых, Мальцев мог не знать планы Ларионова. А во-вторых, обратил внимание, что речь идет о посредничестве во взятке, то есть неустановленный круг чиновников все же мог увидеть эти деньги. В Следственном комитете и УФСБ информацию о деле не раскрывают. Известно, что Мальцеву и Ларионову вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Они находятся под подпиской о невыезде. Статус Кондрашина пока неизвестен. В июле 2018 года его приговорили к пяти с половиной годам колонии за мошенничество. Вместе с ним за решетку отправился его знакомый — сооснователь бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев. Следствие тогда установило, что Кондрашин, будучи оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, рассказал Мальцеву, что в ООО «ДилСис» скоро изымут игровое оборудование. Мальцев обратился к руководству компании, потребовав 1,2 миллиона рублей за то, чтобы изъятое вернулось «на базу», а правоохранители забыли о существовании конторы. Прокуратура уточняет, что реальной возможности у Мальцева и Кондрашина выполнить условия «сделки» не было. Но они и не планировали их выполнять. В январе 2017-го представитель компании передал Мальцеву часть денег (700 тысяч рублей), однако довести преступление до конца у злоумышленников не получилось: их арестовали в тот же день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле, по которому проходит уволенный в мае сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мальцев, может фигурировать фамилия известного в определенных кругах экс-силовика Сергея Кондрашина, рассказали URA.RU два источника, знакомых с материалами СК. Ранее URA.RU сообщало, что по версии следствия, Мальцев получил 30 миллионов рублей от замдиректора стройфирмы «Нартекс», которой требуется прохождение госэкспертизы по школе в Косулино (цена вопроса — порядка 700 миллионов рублей). Мальцев якобы передал эти 30 млн своему товарищу Ларионову. «А тот — Кондрашину. В итоге средства должны были дойти до принимающих решение чиновников свердловского „Управления государственной экспертизы“. Но в итоге не дошли. В „Нартексе“ поняли, что их обманули (то есть помогать изначально никто и не собирался) и просто присвоили эти десятки миллионов себе. Вероятно, после этого строители сами и пришли к силовикам», — поделился версией собеседник агентства. Другой источник, подтвердил, что одним из посредников в коррупционной схеме силовики считают Кондрашина, но при этом заявил, что, во-первых, Мальцев мог не знать планы Ларионова. А во-вторых, обратил внимание, что речь идет о посредничестве во взятке, то есть неустановленный круг чиновников все же мог увидеть эти деньги. В Следственном комитете и УФСБ информацию о деле не раскрывают. Известно, что Мальцеву и Ларионову вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Они находятся под подпиской о невыезде. Статус Кондрашина пока неизвестен. В июле 2018 года его приговорили к пяти с половиной годам колонии за мошенничество. Вместе с ним за решетку отправился его знакомый — сооснователь бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев. Следствие тогда установило, что Кондрашин, будучи оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, рассказал Мальцеву, что в ООО «ДилСис» скоро изымут игровое оборудование. Мальцев обратился к руководству компании, потребовав 1,2 миллиона рублей за то, чтобы изъятое вернулось «на базу», а правоохранители забыли о существовании конторы. Прокуратура уточняет, что реальной возможности у Мальцева и Кондрашина выполнить условия «сделки» не было. Но они и не планировали их выполнять. В январе 2017-го представитель компании передал Мальцеву часть денег (700 тысяч рублей), однако довести преступление до конца у злоумышленников не получилось: их арестовали в тот же день.