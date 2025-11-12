Самые популярные схемы мошенничества перед «черной пятницей» и новогодними праздниками

В черную пятницу активность мошенников возрастает Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Атмосфера ажиотажа вокруг «Черной пятницы» — золотая пора для мошенников. Пока одни с нетерпением заполняют корзины, другие с не меньшим энтузиазмом готовят масштабные атаки на кошельки доверчивых покупателей. Используя искусственный интеллект, фишинговые сайты-двойники и давление через фейковые чаты, аферисты становятся все убедительнее. Гид по самым опасным схемам этого сезона и правила цифровой безопасности, которые помогут вам сохранить деньги и нервы — в материале URA.RU.

Фальшивые розыгрыши и «подарки»

В преддверии сезона скидок эксперты предупреждают: в России стремительно растет число мошеннических схем, связанных с «черной пятницей». Аферисты используют привычные методы обмана, но делают их все более убедительными с помощью технологий, включая искусственный интеллект.





По словам специалистов по кибербезопасности, злоумышленники активно рассылают фейковые письма и сообщения в мессенджерах, обещая розыгрыши призов и «эксклюзивные» подарки. Ссылки из таких сообщений ведут на поддельные сайты, где пользователи невольно оставляют свои персональные и банковские данные.

Иногда мошенники предлагают оплатить «доставку приза» — после чего исчезают

Поддельные чаты и сайты с «скидками»

Распространена и другая схема — создание групп и чатов с «победителями акций». На деле большинство участников — боты, которые создают видимость массового участия. Также преступники используют фишинговые сайты, копирующие известные бренды и маркетплейсы. Они дублируют дизайн, логотипы, отзывы и даже формы оплаты, чтобы вызвать доверие. После внесения предоплаты покупатели не получают ни товара, ни возможности вернуть деньги.

Опасные ссылки и кража данных через «Госуслуги»

Эксперты компании «Информзащита» отмечают: мошенники часто просят зарегистрироваться через аккаунт «Госуслуг». Это позволяет им получить доступ к личным данным, оформить микрозаймы и даже войти в банковские приложения жертвы. Схема сопровождается имитацией диалога с другими «участниками розыгрыша», что усиливает ощущение реальности происходящего.

Кроме того, участились случаи поддельных уведомлений о «двойном списании» или «ошибке при оплате». Мошенники представляются сотрудниками магазинов и предлагают «вернуть» деньги, получив реквизиты банковской карты или просьбу перевести средства на «специальный счет». После этого связь прерывается.

«Скидочные» приложения и ложные кэшбэк-сервисы

Отдельного внимания заслуживают «скидочные» приложения и расширения, обещающие автоматически искать лучшие купоны. Многие из них собирают логины, историю просмотров и даже данные банковских карт. Аналогично работают ложные кэшбэк-сервисы, где для «активации бонуса» нужно внести плату — деньги оседают у аферистов.

Звонки от «курьеров» и подмена реквизитов

Мошенники создают сайты, имитирующие страницы популярных брендов, и рассылают сообщения с фишинговыми ссылками. Часто обман сопровождается звонками от «курьеров» или «службы поддержки», которые под предлогом подтверждения заказа выманивают коды из SMS. С их помощью преступники получают доступ к банковским счетам, мессенджерам и личным кабинетам.

В МВД подтверждают: к «черной пятнице» злоумышленники особенно активны

По данным МВД, только осенью 2025 года зарегистрировано около сотни случаев подобных атак, а во время ноябрьских распродаж их число может вырасти в несколько раз. Особенно опасны схемы с подменой реквизитов: мошенники взламывают аккаунты продавцов и просят оплату на личные карты. После перевода средства вернуть почти невозможно.

Искусственный интеллект на службе у мошенников

Эксперты подчеркивают, что современные аферисты используют нейросети для создания фальшивых рассылок и рекламных роликов с участием «знаменитостей». Генеративный искусственный интеллект позволяет им копировать стиль речи и визуальный ряд настоящих брендов. Чтобы отличить подделку, стоит обращать внимание на детали: безупречная дикция без пауз и запинок часто указывает на сгенерированный голос.

Мошенничество в период возвратов

После окончания «черной пятницы» аферисты переключаются на «волну возвратов». Они рассылают сообщения от имени службы поддержки с просьбой подтвердить данные для «возврата средств». Переход по таким ссылкам также ведет на фишинговые сайты. По наблюдениям платформы «Мошеловка» Народного фронта, пик мошенничеств приходится именно на период активного возврата товаров, когда пользователи расслаблены после распродаж.

Активность мошенников в преддверии распродаж выросла примерно на треть

Фальшивые объявления и поддельные курьеры

Среди новых схем специалисты выделяют поддельные объявления о продаже товаров с рук. Продавцы предлагают «невероятные скидки» и просят перейти для общения в сторонний мессенджер. Там они получают реквизиты или убеждают внести предоплату. Нередки случаи, когда аферисты рассылают фальшивые уведомления о штрафах от имени ГИБДД или курьерских служб, требуя оплатить «услуги доставки».

Три самые частые схемы обмана

По данным ВТБ, активность мошенников в преддверии распродаж выросла примерно на треть. Банк также зафиксировал три наиболее распространенные схемы: создание фальшивых сайтов, рассылка ссылок на «предзаказы» и вредоносные приложения, которые крадут пароли и коды подтверждения.

Как не попасться на удочку аферистов

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

не переходить по ссылкам из писем и сообщений от незнакомых отправителей;

проверять адрес сайта и наличие защищенного протокола https;

не доверять слишком выгодным предложениям;

совершать покупки только через официальные приложения маркетплейсов.

Помните, бдительность — лучшая защита

Кроме того, важно регулярно менять пароли, следить за движением средств на счетах и сразу блокировать карту при малейших подозрениях. Безопасность в интернете требует такой же внимательности, как и осторожность при покупках офлайн.