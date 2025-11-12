Челябинский фонд помог вернуть выплаты семье пропавшего без вести бойца

Анатолий Еремин назвал помощь участникам СВО задачей государственного значения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» помог жене и трем детям участника СВО из Челябинской области, на несколько месяцев оставшейся без положенных выплат. Об этом рассказал URA.RU глава попечительского совета организации Анатолий Еремин. Связь с главой семьи была потеряна с июня 2024 года, а его судьба остается неизвестной.

Женщина рассказала, что с июня осталась с тремя несовершеннолетними детьми без денег, несмотря на оформленное денежное довольствие. Юридический отдел Фонда оперативно рассмотрел обращение. После грамотно составленного запроса в войсковую часть, вопрос с выплатами был решен. Уже в октябре семья военнослужащего получила положенные деньги за все пропущенные месяцы.

«Семьи участников спецоперации, равно как и сотрудников силовых структур, стоящих сегодня на страже безопасности России, не должны сталкиваться с подобными проблемами. Наши бойцы и офицеры должны знать, что у их родственников все в порядке, они получают все положенное. В случаях же, если подобное не происходит — проблемы оперативно решаются. Считаем решение подобных вопросов задачей государственной значимости и будем этому всемерно способствовать», — пояснил URA.RU Еремин.

