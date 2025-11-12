У экс-главы челябинской ГАИ Гайде хотят изъять целый автопарк

Александр Гайде, обходил закон, переписывая имущество на родственников Фото: Павел Сидоров © URA.RU

У семьи бывшего начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде, проходящего по делу о превышении полномочий и коррупции, планируют изъять целый автопарк: грузовые и легковые автомобили. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе.

«Предварительно, Гайде переписывал автомобили на отца и дочь. Со временем во владении семьи оказался целый автопарк: несколько грузовых и легковых автомобилей. Сейчас эти транспортные средства могут отойти государству», — рассказал источник.

При этом, согласно сервису СБИС, Гайде-старший числится руководителем ИП, специализирующейся на деятельности автомобильного грузового транспорта. Не исключено, что часть изымаемых автомобилей входила в автопарк компании.

Продолжение после рекламы

Также, по данным URA.RU, у Гайде хотят изъять земельный участок и коттедж в селе Кайгородово. Именно в этом доме экс-силовика задержали.

Иск по обращению имущества семьи Гайде в доход государства рассматривается в Центральном райсуде Челябинска с июня. Процесс несколько раз приходилось начинать сначала из-за вступления в него третьих лиц. Очередное заседание назначено на 14 ноября.