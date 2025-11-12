Армения решила не отказываться от российского зерна в пользу украинского Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Ереван не собирается отказаться от российского зерна в пользу украинского. С заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сведения, распространенные Службой внешней разведки (СВР) РФ.

«Не может этого быть. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность», — заявил премьер-министр Армении. Он подчеркнул, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований.

СВР РФ ранее сообщила, что Армения из политических соображений может отказаться от российского зерна и начать закупать более дорогое украинское за счет средств Евросоюза. Там назвали это «поцелуем Еревана» по аналогии с поцелуем Иуды, передает RT. Однако там же отметили, что страны ЕС из-за стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты, а Брюссель не дает расплатиться за украинское зерно замороженными российскими активами.

Продолжение после рекламы

Как уже сообщалось в октябре, объем экспорта зерна из России на октябрь превышает 50 миллионов тонн. По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, объем сбора зерна нового урожая в бункерном весе достиг 135 миллионов тонн, что приблизительно на девять миллионов тонн превышает показатели аналогичного периода прошлого года.