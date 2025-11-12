Стройка многострадальной развязки у «Калины» подорожала на миллиард

Стройку хотят завершить до конца 2026 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти выделят из бюджета Свердловской области 1,1 миллиарда рублей на завершение строительства важной для Екатеринбурга развязки у концерна «Калина», которое переносят несколько лет. Об этом рассказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Наталья Новицкая.

«Мы надеемся все-таки закончить в 2026 году», — отметила Новицкая в ходе пресс-конференции ТАСС. Сумма в 1,1 млрд рублей уже заложена в проект бюджета Свердловской области на следующий год.

Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года, однако открытие переносили регулярно. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у генподрядчика — московской компании «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года.

Продолжение после рекламы

Стоимость контракта, как и сроки завершения работ, не раз менялись. В октябре 2025-го появилась информация, что стройка развязки подорожала с 8,27 до 8,84 млрд рублей. Изначально ее оценивали в 6,4 млрд рублей.