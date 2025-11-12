Токаев раскрыл, о чем разговаривал тет-а-тет с Путиным

«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — заявил Токаев на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает ТАСС. Переговоры глав двух государств состоялись накануне в закрытом формате. Казахстанский лидер находится с официальным визитом в Москве, где также провел встречу с руководством Совета Федерации.