Токаев раскрыл, о чем разговаривал тет-а-тет с Путиным
Токаев провел двухчасовую приватную встречу с Путиным в Кремле
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел двухчасовую приватную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. На переговорах обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка.
«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — заявил Токаев на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает ТАСС. Переговоры глав двух государств состоялись накануне в закрытом формате. Казахстанский лидер находится с официальным визитом в Москве, где также провел встречу с руководством Совета Федерации.
Токаев особо подчеркнул продуктивный характер диалога с российским президентом. Тематика обсуждения охватила как перспективы развития союзнических отношений, так и ключевые вызовы современной мировой политики.
Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию был запланирован заранее: 12 ноября в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили организацию поездки и обменялись мнениями по ряду международных тем. Цель визита — дальнейшее развитие двусторонних отношений и координация позиций по актуальным вопросам.
