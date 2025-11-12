Логотип РИА URA.RU
Токаев раскрыл, о чем разговаривал тет-а-тет с Путиным

Токаев и Путин обсудили сотрудничество и мировую ситуацию
12 ноября 2025 в 14:41
Токаев провел двухчасовую приватную встречу с Путиным в Кремле

Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел двухчасовую приватную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. На переговорах обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка.

«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — заявил Токаев на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает ТАСС. Переговоры глав двух государств состоялись накануне в закрытом формате. Казахстанский лидер находится с официальным визитом в Москве, где также провел встречу с руководством Совета Федерации.

Токаев особо подчеркнул продуктивный характер диалога с российским президентом. Тематика обсуждения охватила как перспективы развития союзнических отношений, так и ключевые вызовы современной мировой политики.

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию был запланирован заранее: 12 ноября в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили организацию поездки и обменялись мнениями по ряду международных тем. Цель визита — дальнейшее развитие двусторонних отношений и координация позиций по актуальным вопросам.

