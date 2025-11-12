«Лукойл» объединит энергетические активы на фоне санкций США

«Лукойл» решил объединить электроэнергетические активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Лукойл» планирует присоединить свои электрогенерирующие компании «ВДК-Энерго» и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к «ЭЛ5-Энерго», где она является мажоритарным акционером. Голосование по этому вопросу пройдет 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «ЭЛ5-Энерго».

«Уставной капитал ПАО „ЭЛ5-Энерго“ будет увеличен за счет конвертации акций АО „ВДК-Энерго“ и долей ООО „ЛУКОЙЛ-Экоэнерго“ в акции дополнительного выпуска ПАО „ЭЛ5-Энерго“», — указано в сообщении компании. Оно опубликовано на сайте.

Компания «ЭЛ5-Энерго» управляет несколькими энергетическими объектами, среди которых — Конаковская, Среднеуральская и Невинномысская ГРЭС, а также Азовская и Кольская ветряные электростанции. Доля «Лукойла» в уставном капитале «ЭЛ5-Энерго» составляет 65,66%. До ноября 2022 года компания носила название «Энел Россия», а ее главным акционером выступала итальянская энергетическая корпорация Enel. После начала СВО компания приняла решение покинуть российский рынок и реализовать свои активы.

