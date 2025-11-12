По его словам, в ряде европейских стран наблюдается тенденция к увеличению военных бюджетов. Такие действия могут иметь негативные последствия для экономики этих стран. В качестве примера Песков привел Польшу, которая довела долю военных расходов до 5 % от своего ВВП. Другие страны также следуют этому пути. Москва всегда осознавала возможность возникновения подобной опасной ситуации. По словам Пескова, все необходимые меры для обеспечения своих интересов и безопасности Россия принимала заблаговременно.