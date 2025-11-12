Логотип РИА URA.RU
Кремль видит приготовление Европы к войне с Россией

12 ноября 2025 в 18:00
Песков подчеркнул, что видение Москвы совпадает с мнением президента Сербии

Песков подчеркнул, что видение Москвы совпадает с мнением президента Сербии

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В европейских странах наблюдаются промилитаристские настроения. Кремль видит приготовления к войне с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что видение Москвы совпадает с мнением президента Сербии Александра Вучича. Оба политика отмечают наличие сильных промилитаристских настроений в европейских странах. «Мы видим промиллитариские настроения в европейских странах», — сказал Песков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

По его словам, в ряде европейских стран наблюдается тенденция к увеличению военных бюджетов. Такие действия могут иметь негативные последствия для экономики этих стран. В качестве примера Песков привел Польшу, которая довела долю военных расходов до 5 % от своего ВВП. Другие страны также следуют этому пути. Москва всегда осознавала возможность возникновения подобной опасной ситуации. По словам Пескова, все необходимые меры для обеспечения своих интересов и безопасности Россия принимала заблаговременно.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность возрастающей вероятностью военного конфликта между Европой и Россией. В интервью телеканалу Pink глава государства отметил, что после анализа имеющихся фактов сценарий вооруженного противостояния становится все более реалистичным. По словам Вучича, многие страны уже предпринимают меры по подготовке к возможному конфликту.

