Вскрылись новые подробности взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле: итоги первого суда по делу газовиков. Фото

Газовики проверяли все квартиры в тагильском доме, где произошел взрыв

07 августа 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Трем сотрудникам «Газэкса» избирали меру пресечения одновременно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Сотрудники компании «Газэкс», задержанные после взрыва пятиэтажки на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), проверили все квартиры в доме за день — 24 июня. Серьезных нарушений обнаружено не было, лишь мелкие недочеты, согласно одной из версий. Эти и другие детали резонансного дела вскрылись на суде по избранию меры пресечения газовикам. Другие подробности — в сбойке URA.RU. Когда проверяли дом на Сибирской, 81 Новость по теме «Полина, это мама, реагируй»: как из-под завалов в Нижнем Тагиле доставали детей. Фото Проверка проходила с 24 по 28 июня. В это же время на Сибирской проверяли дома № 79, 77, 75, также дом на Ленинградской, 62. Работы выполняла бригада мастера Максима Гривского — это три слесаря Александр Алимов, Александра Ерыкина и Елена Караваева (не задержана, так как не проверяла первые два подъезда дома на Сибирской, 81, где произошел взрыв). Всего газовики обслужили 296 квартир, результаты контрольной опрессовки были хорошими, и Гривский подписал документ, что работы были выполнены в полном объеме. До 2023 года дом обслуживала бригада под руководством некоего Мищанова. Серьезных нарушений, заявил на суде Гривский, в ходе той проверки не обнаружили. «Были незначительные замечания [по итогам проверки дома], при которых возможна дальнейшая эксплуатация. Если бы были нарушения, они бы устранялись на месте. Если бы невозможно было устранить, поставили бы заглушку и газ не подавали. Может, было неаккуратное пользование газом в быту. Детская шалость — один из возможных вариантов», — комментировал он. Конкретно Ерыкина проверяла первый подъезд дома на Сибирской, 81. Там в одной из квартир она нашла недостатки при осмотре газовой системы в одной из квартир — треснувший шланг. Выписала предписание и дала десять суток на устранение. «Мелкие трещины не является недостатками. Поэтому в квартире газ не перекрывался», — зачитала судья показания. В одной из квартир Ерыкина поставила заглушку, потому что там не было газового оборудования. Осмотр показал, что утечек нигде не было. Всего же недочеты разной степени нашли в 11 квартирах, но они не были критичными. Все жильцы были дома, указано в отчете газовиков, а проверка именно этой пятиэтажки заняла всего один день. Александра Ерыкина в суде заметно волновалась и пообещала сотрудничать со следствием Фото: Илья Московец © URA.RU Уголовное дело и задержание Дело было возбуждено 1 августа — в день, когда взорвался дом. Сначала по части 1 статьи 238 УК РФ «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», затем его переквалифицировали на более «тяжелую» третью часть — «деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Дело из Нижнего Тагила сразу же передали в первый отдел по особо важным делам свердловского СКР. Руководитель следственной группы — Алексей Домрачев. Гривского, Алимова и Ерыкину задержали вечером 5 августа и вскоре предъявили обвинение. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Что известно о газовиках Максиму Гривскому 46 лет, он мастер бригады. Имеет высшее экономическое образование, ранее не судим. Женат, есть несовершеннолетний ребенок. Положительно характеризуется по месту работы и жительства. В 2018 году он привлекался к административной ответственности за то, что проводил ремонт газопровода, не установив предупреждающие знаки. Тогда он отделался штрафом в 20 тысяч рублей. Максим Гривский, как и его коллеги, не верит, что такой сильный взрыв мог произойти из-за утечки газа Фото: Илья Московец © URA.RU Александра Ерыкина родилась в Нижнем Тагиле, ей 44 года. Есть 22-летний сын, а также гражданский муж — сотрудник УВЗ, который сейчас находится на СВО. В «Газэксе» она работает с 2007 года. Карьеру в компании начала с должности уборщицы. Затем стала слесарем. Сама женщина просила не помещать ее за решетку и уверяла, что у нее есть заболевания. Начальство «Газэкса» назвало сотрудницу добросовестным профессионалом, который может отстоять свою позицию. «Она очень добрая, ответственная, пунктуальная. Если помощь нужна, поможет», — так описала сестра Александру Ерыкину. Александру Алимову 33 года. Соседи охарактеризовали его как добропорядочного человека, исключительно с положительной стороны, в конфликтах замечен не был, состоит в браке. Ранее у него была другая фамилия — Перевозкин, но в 2022 году он поменял ее на нынешнюю. Поддержать его на суд пришла супруга. Она рассказала, что проживает с мужчиной четыре года, с ними также живут ее отец и ее 14-летний сын. Совместных детей нет. «Самый лучший муж. Не каждый может воспитывать чужого ребенка. Он слишком добрый и честный, слишком ответственный. За любое дело берется и ведет до конца. Не верю, что он смог допустить ошибку в работе», — так сказала об Алимове жена. Опросы потерпевших Во время заседания судья зачитывала протоколы опросов жильцов и пострадавших. В частности, некоторые говорили, что чувствовали стойкий запах газа за два дня до взрыва. Другие это отрицали. Один из молодых людей, который в момент взрыва был в квартире, рассказал, что после хлопка потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что находится в разрушенной комнате и нога была под потолком. Запах вокруг напоминал запах бензина. Еще больше подробностей с суда — в онлайн-трансляции URA.RU. Александр Алимов также был озадачен всей историей. Его знают как хорошего семьянина и работника Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники компании «Газэкс», задержанные после взрыва пятиэтажки на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), проверили все квартиры в доме за день — 24 июня. Серьезных нарушений обнаружено не было, лишь мелкие недочеты, согласно одной из версий. Эти и другие детали резонансного дела вскрылись на суде по избранию меры пресечения газовикам. Другие подробности — в сбойке URA.RU. Проверка проходила с 24 по 28 июня. В это же время на Сибирской проверяли дома № 79, 77, 75, также дом на Ленинградской, 62. Работы выполняла бригада мастера Максима Гривского — это три слесаря Александр Алимов, Александра Ерыкина и Елена Караваева (не задержана, так как не проверяла первые два подъезда дома на Сибирской, 81, где произошел взрыв). Всего газовики обслужили 296 квартир, результаты контрольной опрессовки были хорошими, и Гривский подписал документ, что работы были выполнены в полном объеме. До 2023 года дом обслуживала бригада под руководством некоего Мищанова. Серьезных нарушений, заявил на суде Гривский, в ходе той проверки не обнаружили. «Были незначительные замечания [по итогам проверки дома], при которых возможна дальнейшая эксплуатация. Если бы были нарушения, они бы устранялись на месте. Если бы невозможно было устранить, поставили бы заглушку и газ не подавали. Может, было неаккуратное пользование газом в быту. Детская шалость — один из возможных вариантов», — комментировал он. Конкретно Ерыкина проверяла первый подъезд дома на Сибирской, 81. Там в одной из квартир она нашла недостатки при осмотре газовой системы в одной из квартир — треснувший шланг. Выписала предписание и дала десять суток на устранение. «Мелкие трещины не является недостатками. Поэтому в квартире газ не перекрывался», — зачитала судья показания. В одной из квартир Ерыкина поставила заглушку, потому что там не было газового оборудования. Осмотр показал, что утечек нигде не было. Всего же недочеты разной степени нашли в 11 квартирах, но они не были критичными. Все жильцы были дома, указано в отчете газовиков, а проверка именно этой пятиэтажки заняла всего один день. Дело было возбуждено 1 августа — в день, когда взорвался дом. Сначала по части 1 статьи 238 УК РФ «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», затем его переквалифицировали на более «тяжелую» третью часть — «деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Дело из Нижнего Тагила сразу же передали в первый отдел по особо важным делам свердловского СКР. Руководитель следственной группы — Алексей Домрачев. Гривского, Алимова и Ерыкину задержали вечером 5 августа и вскоре предъявили обвинение. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Максиму Гривскому 46 лет, он мастер бригады. Имеет высшее экономическое образование, ранее не судим. Женат, есть несовершеннолетний ребенок. Положительно характеризуется по месту работы и жительства. В 2018 году он привлекался к административной ответственности за то, что проводил ремонт газопровода, не установив предупреждающие знаки. Тогда он отделался штрафом в 20 тысяч рублей. Александра Ерыкина родилась в Нижнем Тагиле, ей 44 года. Есть 22-летний сын, а также гражданский муж — сотрудник УВЗ, который сейчас находится на СВО. В «Газэксе» она работает с 2007 года. Карьеру в компании начала с должности уборщицы. Затем стала слесарем. Сама женщина просила не помещать ее за решетку и уверяла, что у нее есть заболевания. Начальство «Газэкса» назвало сотрудницу добросовестным профессионалом, который может отстоять свою позицию. «Она очень добрая, ответственная, пунктуальная. Если помощь нужна, поможет», — так описала сестра Александру Ерыкину. Александру Алимову 33 года. Соседи охарактеризовали его как добропорядочного человека, исключительно с положительной стороны, в конфликтах замечен не был, состоит в браке. Ранее у него была другая фамилия — Перевозкин, но в 2022 году он поменял ее на нынешнюю. Поддержать его на суд пришла супруга. Она рассказала, что проживает с мужчиной четыре года, с ними также живут ее отец и ее 14-летний сын. Совместных детей нет. «Самый лучший муж. Не каждый может воспитывать чужого ребенка. Он слишком добрый и честный, слишком ответственный. За любое дело берется и ведет до конца. Не верю, что он смог допустить ошибку в работе», — так сказала об Алимове жена. Во время заседания судья зачитывала протоколы опросов жильцов и пострадавших. В частности, некоторые говорили, что чувствовали стойкий запах газа за два дня до взрыва. Другие это отрицали. Один из молодых людей, который в момент взрыва был в квартире, рассказал, что после хлопка потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что находится в разрушенной комнате и нога была под потолком. Запах вокруг напоминал запах бензина. Еще больше подробностей с суда — в онлайн-трансляции URA.RU.