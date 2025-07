«Всего 40 минут»: реакция мировых СМИ на переговоры России и Украины

Иностранные издания оценили результаты третьего раунда переговоров в Стамбуле

24 июля 2025 в 12:54 Размер текста - 17 +

Российско-украинские переговоры в среду, 23 июля, завершились в Стамбуле Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Ведущие мировые информационные агентства и издания дали свою оценку третьему раунду российско-украинских переговоров, прошедших 23 июля 2025 года в Стамбуле. Большинство западных СМИ отмечают отсутствие существенного прорыва в вопросе прекращения огня, но признают важность достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам. Подробнее в материале URA.RU. Реакция иностранных СМИ на российско-украинские переговоры Reuters: прогресс только в гуманитарной сфере Британское информационное агентство Reuters в своем материале «Россия и Украина обсуждают новые обмены военнопленными; соглашение о прекращении огня или встрече лидеров не достигнуто» подчеркивает краткость состоявшихся переговоров. «Переговоры в Стамбуле, первые со 2 июня, продлились всего 40 минут», — отмечает агентство, ссылаясь на слова украинского переговорщика Рустема Умерова: «Мы добились прогресса в гуманитарной сфере, но не в прекращении боевых действий». Reuters также приводит сведения о договоренностях по обмену военнопленными: «По словам Мединского, участники переговоров договорились об обмене еще как минимум 1200 военнопленных с каждой стороны, а Россия предложила передать еще 3000 украинских тел». Агентство отмечает, что переговоры проходят на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, который «пригрозил ввести новые жесткие санкции против России и стран, покупающих ее экспортные товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение». CNN: низкие ожидания оправдались НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Третий раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле: онлайн-трансляция Американский телеканал CNN в своем материале подтверждает, что сторонам не удалось достичь существенного прогресса ни в вопросе прекращения огня, ни в организации встречи лидеров государств. «Ожидания перед переговорами в среду были невысокими: представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что позиции сторон на переговорах остаются „диаметрально противоположными“, и призвал СМИ не ожидать „каких-либо чудесных прорывов“», — цитирует телеканал слова пресс-секретаря российского президента. La Razon: Украина настаивает на прекращении огня Испанская газета La Razon делает акцент на требованиях украинской стороны. Издание приводит комментарий советника президента Украины Михаила Подоляка: «Реального прогресса в переговорах с Россией не будет, пока Кремль не почувствует мощные санкции и военное принуждение». La Razon отмечает, что Россия ранее неоднократно отвергала прекращение огня, которое «Украина и ее международные партнеры считают необходимым условием для подлинных мирных переговоров, утверждая, что это позволит Украине перевооружиться и мобилизовать больше солдат». Газета подчеркивает, что украинская делегация попыталась «заложить основу для возможной встречи лидеров стран, находящихся в конфликте», поскольку «только такая встреча могла бы положить конец боевым действиям». The New York Times: встреча президентов остается спорным вопросом НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Россия и Украина договорились об обмене гражданских Американская газета The New York Times в материале «Россия и Украина встретились снова. Вот на какой стадии находятся мирные переговоры» подробно анализирует позиции сторон. «Украина требует полного прекращения огня, прежде чем обсуждать условия долгосрочного мира. Россия хочет обратного и настаивает на том, чтобы Украина согласилась на условия мира, прежде чем она прекратит наступление», — пишет издание, объясняя принципиальное расхождение в подходах. NYT приводит интересное наблюдение о неформальных контактах: «Главы делегаций во второй раз встретились в частном порядке перед официальными переговорами. По данным российской государственной радиостанции „Маяк“, частная встреча г-на Умерова и г-на Мединского длилась дольше, чем официальная часть переговоров». Издание отмечает, что в центре переговоров остается вопрос о возможной встрече президентов: «Киев подчеркивает необходимость действовать быстро. Его делегация в среду продолжала настаивать на личной встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения прекращения конфликта». Продвижение по гуманитарным вопросам Все международные издания сходятся во мнении, что единственным реальным прогрессом стало продвижение по гуманитарным вопросам. The New York Times выделяет три ключевых момента: Обмен еще 1200 военнопленными с каждой стороны Передача Россией 3000 тел погибших украинских солдат Работа по возвращению 339 украинских детей, которых Киев просил вернуть Газета отмечает, что «с начала переговоров Россия заявила, что передала 7000 тел украинских военнослужащих. Россия получила обратно около 100 тел своих солдат». Фактор Трампа в переговорном процессе НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ «Мы самодостаточны»: реакция мировых СМИ на заявления Путина на ПМЭФ 2025 Международные СМИ единодушно указывают на влияние позиции американского президента Дональда Трампа на ход переговоров. Reuters подчеркивает, что переговоры «состоялись чуть больше чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые жесткие санкции против России и стран, покупающих ее экспортные товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение». The New York Times анализирует мотивацию сторон: «Отчасти ответ кроется в президенте Трампе. Американский лидер сделал прекращение боевых действий в Украине одним из главных внешнеполитических обещаний своей предвыборной кампании и использовал угрозы и стимулы, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров». Издание отмечает, что «ни одна из сторон не была готова публично отказаться от мирного процесса из страха разозлить Трампа. 