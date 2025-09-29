Диалог на паузе: возобновятся ли переговоров России и Украины по урегулированию конфликта в ближайшее время

Песков: Украина не посылает России никаких сигналов о продолжении диалога

29 сентября 2025

Киев не посылает России сигналов о продолжении переговоров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Киев не предпринимает никаких шагов для возобновления переговорного процесса с Москвой, а приостановка встреч между делегациями двух стран не связана с действиями российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, предложения российской стороны по формированию трех рабочих групп, которые должны были заниматься гуманитарными, военными и политическими вопросами, остались без реакции со стороны украинских властей. Ждать ли возобновления диалога РФ и Украины в ближайшее время — в материале URA.RU. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В Кремле ответили, что происходит с переговорами России и Украины Переговоры на паузе Киев не проявляет гибкости и не демонстрирует готовности начать содержательные переговоры по урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в переговорном процессе наблюдается очевидная пауза. "Действительно, мы говорили, что есть пауза. Эта пауза налицо" — сказал представитель Кремля. Россия готова к переговорам РФ готова к переговорам для устранения причин конфликта на Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Россия по-прежнему открыта для переговоров, направленных на устранение коренных причин украинского кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитических дебатах в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД подчеркнул, что с начала проведения спецоперации Москва не прекращала поиски дипломатических путей урегулирования ситуации. Ключевыми условиями для начала диалога остаются обеспечение надежных гарантий безопасности России и защита ее фундаментальных интересов. Также министр отметил, что восстановление прав русских и русскоязычных жителей на территориях, находящихся под контролем Киева, должно быть полным. По мнению Лаврова, обсуждение вопросов безопасности самой Украины возможно лишь при выполнении этих требований. Позиция Украины нелогична Позиция Украины по переговорам с Россией нелогична Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Кроме того, Сергей Лавров подробно изложил представителям СМИ, как менялась позиция Киева в отношении переговорного процесса с Москвой. По словам министра, он специально запросил подборку высказываний украинских руководителей, чтобы наглядно продемонстрировать противоречия в их позиции. Глава МИД напомнил, что после срыва переговоров в апреле 2022 года, причиной которого стал запрет со стороны Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский занял крайне жесткую линию. Лавров процитировал заявление Зеленского от 17 апреля 2022 года: «Мы можем сражаться с Россией и 10 лет. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры». Однако уже 1 октября того же года Зеленский выразил готовность рассматривать возможность переговоров с Россией — но только при условии смены российского президента. Далее, 22 марта 2023 года, бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о невозможности любых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-глава украинского МИД сослался на соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Лавров подчеркнул, что подобные заявления исходили от тех же лиц, которые спустя год стали утверждать, будто российский лидер якобы избегает диалога с Украиной. «Судите сами, что из себя представляют эти люди, которыми руководит такой персонаж, как Зеленский», — заключил министр иностранных дел РФ. Украина и Евросоюз не хотят договариваться по-честному У Киева и ЕС нет желания договариваться по-честному Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Министр иностранных дел РФ также заявил, что российская сторона не наблюдает у властей Украины и европейских государств стремления к честному диалогу. По словам Лаврова, ни Киев, ни его европейские союзники пока не проявляют понимания серьезности текущей ситуации, а также не демонстрируют готовности к добросовестным переговорам. Сергей Лавров подчеркнул, что страны Европы одержимы иллюзией о возможности нанести России стратегическое поражение. В то же время глава МИД РФ отметил, что Москва изначально была настроена на переговоры с целью устранения коренных причин украинского кризиса. Министр также подчеркнул, что обсуждение гарантий для Украины возможно лишь при условии, что интересы национальной безопасности и жизненно важные потребности России будут надежно обеспечены. США хотят завершить конфликт на Украине Штаты продолжают стремиться к прекращению вооруженного противостояния на территории Украины, однако, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, достижение этой цели возможно лишь при участии обеих сторон конфликта. Кроме того, Вэнс обвинил Россию в якобы отказе вести переговоры с Украиной с целью урегулирования ситуации. Переговоры предложили провести в ЮАР Президент ЮАР предложил принять переговоры России и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выступил с инициативой организации российско-украинских переговоров на территории ЮАР. Причиной такого предложения стало желание Рамафосы тем самым привлечь к себе и своей стране внимание мировой общественности. Об этом сообщил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По словам эксперта, ранее аналогичные предложения озвучивали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также представители Саудовской Аравии. «Конечно, нужно откровенно благодарить лидеров стран за подобного рода усилия, но нужно понимать, они тем самым решают и свои задачи, связанные с продвижением своего личного имиджа и имиджа своей страны. И, естественно, главы государств рассчитывают в будущем получить дивиденды от своей миротворческой деятельности», — подытожил Кошкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

