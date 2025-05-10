McDonalds вернется в Россию

McDonald»s сможет вернуться в Россию быстро, как только власти США смягчат санкции. Это же касается и других ушедших с рынка РФ западных сетей фастфуда, которые оставили за собой право обратного выкупа. Однако многое будет зависеть от компаний, которые после начала СВО приобрели у них бизнес: они уже вложили в него свои деньги, поэтому даже таким гигантам, как McDonald»s и KFC придется торговаться, объяснили URA.RU эксперты.
Все ушли, но никто не закрылся
В марте 2022 года McDonald»s закрыл заведения в России и объявил об уходе с рынка страны. В мае того же года компания продала свой бизнес в РФ франчайзинговому партнеру ООО «Клуб-Отель» Александра Говора. По его словам, сеть обошлась ему в цену «намного ниже рыночной». При этом у американцев остался опцион на обратный выкуп в течение 15 лет — если они воспользуются этим правом, Говор по договору сможет претендовать на эксклюзивное право развивать франшизу.
На момент заключения сделки у McDonald»s в России было 850 ресторанов быстрого питания, в том числе 132 франчайзинговых. Летом 2022 года они открылись уже под новым названием «Вкусно — и точка». Из меню пропали привычные «Биг Мак», мороженое «МакФлурри» и детский «Хэппи милл» — бургеры, наборы и десерты стали называться по-новому.
В апреле этого года McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Однако в компании заявили, что это никак не связано с планами вернуться на российский рынок и делается, чтобы обезопасить бренд от использования в интересах посторонних лиц.
К апрелю 2023 года полностью ушла из России и Yum!Brands — владелец бренда KFC. Она продала бизнес в РФ местному оператору — компании «Смарт-Сервис». После этого все заведения сети были переименованы в Rostic»s. Отвечая на вопрос о праве обратного выкупа, новый собственник сообщил журналистам, что оно «остается на усмотрение сторон». Российская «дочка» Yum!Brands напрямую владела лишь 66 ресторанами из 1100, остальные принадлежат двум десяткам партнеров по всей стране.
Чуть раньше американский холдинг договорился о закрытии в России пиццерий другой своей сети Pizza Hut с главным франчайзи — польской Amrest. Она продала заведения компании «Ной-М», и вскоре они сменили название на «Пицца Н».
Американская сеть кофеен Starbucks в 2022 году продала свои активы в РФ местным инвесторам — Антону Пинскому и Тимуру Юнусову, известному как рэпер Тимати. В августе того же года они представили первое заведение под новым брендом — Stars Coffee. Всего у сети около 120 точек, большинство из которых — в Москве и Санкт-Петербурге.
В феврале этого года СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Starbucks задумалась о возвращении в Россию и предлагала Пинскому и Тимати выкупить точки за 270 млн долларов — на порядок больше, чем получила за них при продаже. Собственники Stars Coffee эту информацию не комментировали.
Сеть пиццерий Papa John»s в России в 2023 году решила продолжить работу, отделившись от головного американского офиса. Владелец мастер-франшизы в РФ сменил описание и концепцию бренда, название «Папа Джонс» при этом осталось. В РФ у сети около 200 заведений.
Burger King сразу после начала СВО хотела покинуть Россию, но не смогла. По словам президента Restaurant Brands International (фирма владеет сетью) Дэвида Шира, американская компания связалась с основным оператором бизнеса в РФ и потребовала приостановить работу, но он отказался. В соглашении сторон прописаны долгосрочные обязательства, и нарушить их нельзя, добавил он.
У Burger King в России три партнера, и все они контролируются Александром Колобовым, а у самой американской компании небольшая доля. Несмотря на продолжение работы, RBI приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка.
Заведения сети Subway в России после 2022 года в основном продолжали работать под прежним названием, и широкой огласки ухода с рынка РФ не было. Но компания перестала предоставлять франшизы, и часть партнеров, с которыми Subway прекратила сотрудничество, перешли на новый бренд «Сабфреш». Но в феврале 2025 года СМИ сообщили, что американский бренд возобновил активность на российском рынке и стал заключать договоры с франчайзи.
Московская фабрика БРПИ в конце 2022 года перестала выпускать мороженое под американским брендом Baskin Robbins. Тогда же кафе, работавшие под этим названием в России, стали переименовывать в BRandICE.
Нет причин не вернуться
Чтобы вернуться на российский рынок, западным сетям фастфуда нужно одобрение своих и российских властей, а также опцион обратного выкупа активов, проданных или переданных местным компаниям, комментирует омбудсмен ресторанного рынка Москвы, руководитель агентства «Рестконсалт» Сергей Миронов.
Например, у McDonald’s такой пункт есть. Тем, кто такого права не прописал, снова начать работу на рынке РФ в теории возможно, но значительно сложнее — цена входа будет намного выше.
Эксперт добавил, что фастфуд — единственный сегмент в сфере общественного питания, который столкнулся с уходом западных компаний. В других направлениях ресторанного бизнеса иностранных сетей почти не было. Исключение — американский бренд TGI Fridays. Но это франшиза, которой управляет российский оператор, и она продолжает работать под тем же названием.
«Потребители почти не заметили ухода иностранных сетей фастфуда. Заведения не закрылись, они продолжают работать, просто поменяли названия. Если будут приняты соответствующие решения, технически вернуться они могут довольно быстро, и в этом случае каких-то значимых изменений люди тоже не почувствуют», — добавил Миронов.
У McDonald»s, KFC, Starbucks и других ушедших из России сетей нет своих причин не работать в стране, подчеркнул доктор экономических наук Леонид Холод. Они бы с удовольствием вернулись, если бы их власти отменили или смягчили санкции. Как только такие решения примут, сети начнут возвращаться, уверен собеседник URA.RU.
«Но могут быть нюансы, связанные с имущественными комплексами. Например, у McDonald’s была своя недвижимость, которая сейчас перешла к российской компании, развивающей сеть “Вкусно — и точка”.
Важно, как стороны договорились по этому вопросу: если по нему появятся разногласия, это затянет процесс. У других площади в аренде, но есть оборудование, и они будут договариваться, выкупать его по специальным условиям или за полную стоимость», — сказал Холод.
Пересмотреть придется и отношения с поставщиками. За три года часть их новые собственники сменили, но международным сетям нужно, чтобы продукты соответствовали их стандартам и рецептурам. «Некоторых поставщиков придется менять и искать им замену. В первую очередь, компании пойдут к тем, с кем работали до ухода», — отметил эксперт.
Даже если опцион обратного выкупа у компании есть, на практике реализовать эту возможность может быть непросто, отмечает президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Усложнить задачу могут не только власти, но и компании, к которым перешел бизнес после 2022 года. Они уже заняли эту нишу, вложили свои деньги в развитие и могут не захотеть отдавать активы, а выстроить сеть снова — дело долгое и затратное, ведь дефицита на рынке фастфуда нет.
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