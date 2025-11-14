Водитель Lexus не уступил дорогу легковушке Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе возле Богдановича (Свердловская область) в ночь на 14 ноября водитель внедорожника Lexus при выезде с закрытой дороги не стал уступать ВАЗ-2110 и устроил серьезное ДТП. Погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель Lexus, являющийся сотрудником одной из дорожных организаций, двигался по участку трассы Екатеринбург — Тюмень, не введенному в эксплуатацию, и при выезде на нерегулируемый перекресток равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении ВАЗ-2110, двигающемуся справа и имеющему преимущество, что привело к столкновению», — пояснили в ГАИ. Люди из легковушки скончались на месте, водителя иномарки госпитализировали.

Водителем Lexus оказался 58-летний мужчина со стажем вождения 38 лет, он был трезв. Второй автомобилист был лишен водительских прав. По факту аварии инспекторы организовали проверку.

