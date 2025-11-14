Логотип РИА URA.RU
Автобус с детьми попал в ДТП с автовозом на трассе М-5 в Челябинской области. Фото

14 ноября 2025 в 14:45
Столкновение произошло на 1784-м километре трассы М-5 «Урал»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

На 1784-м километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области автобус с 51 ребенком столкнулся с автовозом. Четырех 14-летних пассажиров доставили в больницу для осмотра, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия (гололед) и действия водителей. Водитель автобуса не учел безопасную скорость и дистанцию, в то время как водитель автовоза, также не выбрал безопасную скорость, что привело к заносу полуприцепа и столкновению», — уточнили в ГАИ.

Инцидент произошел сегодня около 9:30. Автобус марки «Сетра» перевозил детей из Челябинска на курорт «Солнечная долина» в Миассе.

Нарушений правил организованной перевозки детей не выявлено. Для продолжения поездки детям предоставили другой автобус. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП пострадало четыре ребенка

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

Ранее в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» сообщили, что подрядчика оштрафуют за запоздалую обработку трассы M5 «Урал» противогололедными смесями в условиях гололедицы. Из-за нее сегодня утром между Златоустом и Миассом столкнулись шесть фур, полностью парализовав движение по федеральной трассе.

