Столкновение произошло на 1784-м километре трассы М-5 «Урал» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

На 1784-м километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области автобус с 51 ребенком столкнулся с автовозом. Четырех 14-летних пассажиров доставили в больницу для осмотра, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия (гололед) и действия водителей. Водитель автобуса не учел безопасную скорость и дистанцию, в то время как водитель автовоза, также не выбрал безопасную скорость, что привело к заносу полуприцепа и столкновению», — уточнили в ГАИ.

Инцидент произошел сегодня около 9:30. Автобус марки «Сетра» перевозил детей из Челябинска на курорт «Солнечная долина» в Миассе.

Нарушений правил организованной перевозки детей не выявлено. Для продолжения поездки детям предоставили другой автобус. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП пострадало четыре ребенка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области