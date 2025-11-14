В челябинском селе построят новый 25-метровый бассейн

Новый бассейн строят в физкультурно-оздоровительном комплексе. Также в ФОКе появятся тренажерный зал, залы для инклюзивного и адаптивного спорта. Здание будет использоваться в качестве площадки для проведения школьных занятий по плаванию. ФОК будет трехэтажным, в нем разместятся бассейн размером 25 на девять метров с глубиной от 1,2 до 1,8 метра, тренажерный зал, помещения для групповых занятий, фитнес-бар и зона обслуживания посетителей. Сейчас завершено устройство чаши бассейна, установлены металлические конструкции, возведены стены и перекрытия. Продолжается монтаж кровли и отделочные работы, параллельно идет прокладка электросетей и инженерных коммуникаций.