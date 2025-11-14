В Петербурге задержали группу педофилов после секса с 13-летней
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении шести человек из-за половой связи с 13-летней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста), ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия)», — говорится в публикации ведомства. По версии следствия, с 31 декабря 2024-го по 31 августа шесть человек переписывались с несовершеннолетней, совершали действия сексуального характера. Кроме того, трое фигурантов занимались с ней сексом. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге возбудили дело после того, как группа подростков напала на женщину в общественном транспорте — она сделала им замечание из-за громких песен с нецензурной лексикой. Расследование ведется по ст. 116 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
