Коллеги экс-полицейского, из-за которого судят редактора URA.RU, запутались в показаниях на суде

Сотрудники отдела полиции №10 Екатеринбурга, работавшие с бывшим начальником угрозыска Андреем Карповым, запутались в показаниях на суде по делу редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова. Оба признались, что не до конца понимали свои должностные инструкции, а один из них заявил, что информацию в первом протоколе допроса за него написала следователь.

Первым допрашивали оперативного сотрудника Евгения Ревнивцева, который рассказал, что его работа включает прием заявлений, направление нарядов и обработку суточной информации, которая поступает из ГУ МВД. Он признался, что отправлял Карпову — своему руководителю — ежедневные оперативные сводки, при этом на вопрос адвоката, входит ли это в его должностные инструкции, дал три варианта ответа: сначала подтвердил, но не смог сослаться на регламент, после уточняющих вопросов ответил, что регламента вовсе нет, а потом указал, что Карпов все-таки не входит в круг лиц, кому он мог направлять сводки.

Он также не смог дать ответ на вопрос, почему он отправлял сводки не на рабочую почту Карпова, а на личную, которая находится на американском домене Gmail. «Я не обращал внимания, на какую почту отправлял документы, она выходит по умолчанию», — рассказал Румянцев.

В ответ адвокаты Аллаярова попросили зачитать материалы первого допроса 23 июля 2025 года, где Ревнивцев расписался, что отправлял документы, на личную почту. Также в ходе допроса стало известно, что он привлекался к служебной проверке.

Второй сотрудник ОП, помощник оперативного дежурного Антон Сизиков, также путался, есть ли регламент по отправлению этих сводок или нет. Он сказал, что как сотрудник оперативной службы имеет доступ к сводкам, но точно описать регламент получения и распространения он не мог.

Также он рассказал, что сотрудники могут знакомиться со сводками по работе. Под вопросами защиты Сизиков признал, что передавать материалы он не был обязан, а порядок пересылки он не помнит, хотя когда-то читал приказ. В отношении него тоже проводилась служебная проверка.

Также показания дал журналист URA.RU Сергей Бодров. Он отрицал факт передачи сводок и написания новостных заметок по подобным материалам. Его технические устройства осматривались следователями, он добровольно отдал телефон, ноутбук. Информация о суточных сводках в его устройствах не была обнаружена.

Адвокаты Аллаярова после заседания также акцентировали, что свидетели путались в своих показаниях и не были ознакомлены с регламентацией распространения служебной информации. «Сегодня фактически ни один из сотрудников полиции не подтвердил ранее данные показания. Соответственно, в показаниях у одного было указано о том, что он лично неоднократно скидывал Карпову суточные оперативные сводки на личную почту Gmail, но в последующем ходе судебного заседания он эту информацию опроверг. Он сказал, что никогда на личную почту [Карпова] не скидывал, личную почту не знает при допросе личную почту ему сообщил следователь или сам ее внес, то есть он просто расписался в протоколе, но не убедился. По сути, показания свидетеля не подтвердились», — сказали адвокаты.

Следующее заседание пройдет 21 ноября. На нем планируется допросить самого Карпова.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в передаче «взятки» своему родному дяде Андрею Карпову. В деле нет доказательств вины редактора, кроме слов родственника, который сам проходит обвиняемым по двум статьям и находится под домашним арестом после сделки со следствием

Денис признает, что получал от дяди информацию о криминальных событиях в Екатеринбурге, но категорически отрицает, что платил за нее. «Я просто выполнял свою журналистскую работу — работал с источником. В материалах нет ни одного реального доказательства того, что я передавал деньги Карпову. Все по-прежнему строится исключительно на его словах. Считаю, что нет оснований полгода держать меня в СИЗО по обвинению, которое я считаю надуманным. Оно построено на словах только одного человека, который ищет способы избежать тюремного заключения по большому уголовному делу», — объяснял он.

