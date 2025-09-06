Роспотребнадзор наказал челябинского застройщика за срыв строительства дома

При участии Управления Роспотребнадзора по Челябинской области строительную компанию ООО «Ин-Строй» уличили в срыве сроков выполнения работ по строительству дома. Суд обязал застройщика возмести потребителю понесенные убытки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Суд принял решение о частичном удовлетворении иска и расторг договор строительного подряда, обязав компанию „Ин-Строй“ выплатить истцу неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, частично расходы на оказание юруслуг. Общая сумма к взысканию за недостроенный дом составила более 3,5 миллионов рублей», — отмечает ведомство.
Управлением Роспотребнадзора в суд было представлено заключение по делу в целях защиты прав потребителей. После заключения договора застройщик неоднократно нарушал сроки выполнения работ по строительству дома. Со стороны ответчика суду не было представлено доказательств наличия обстоятельств, освобождающих исполнителя от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 6 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей).
Ранее в Кетовском округе Курганской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилых домов в отношении ООО «Ин-Строй». Следователи осмотрели семь участков в селах Колесниково и Большое Чаусово, где застройщик не завершил работы в установленные сроки.
Также глава СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному дело об обманутых дольщиках в микрорайоне Ясное Небо в Кременкеуле. В 2023-2024 годах люди заключили договор с подрядными организациями «Инжиринг-строй» и «Ин-Строй» на возведение коттеджей. Услуги были оплачены полностью, но дома в поселке не построены до сих пор.
