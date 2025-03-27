«Я презираю этих людей с наградами»: Вика Цыганова — о присуждении званий народных артистов

Вика Цыганова считает, что сейчас не стоит раздавать разные звания артистам, тем более, личностям с сомнительной репутацией. Артистка в беседе с URA.RU заявила, что считает такие решения неуместными во время проведения специальной военной операции.
«Я считаю, что это делает "пятая колонна", враги России находятся внутри. Все эти поступки вызывают сомнения и раздражают людей. Посмотрите, кто получил последние звания народных артистов, у них сомнительная репутация. У нас же есть ЛГБТ*. Я, конечно, со свечкой не стояла, но все тайное становится явным. Сегодня раздавать медальки не время. А то получается, мы играем на другом фронте. А нужно помогать фронту и семьям», — убеждена Вика.
Звание народный артист России 25 марта присвоили Александру Олешко и Максиму Аверину. А певица Анна Семенович награждена медалью «За труды в культуре и искусстве». За какие такие труды — непонятно, говорит в беседе с URA.RU продюсер и поэт Вадим Цыганов. «Яркий пример: две Анны. Одна — погибла (речь о военкоре Первого канала Анне Прокофьевой) другая — Семенович, известная своими двумя выдающимися „заслугами“. Этот раздел, конечно, сильно влияет на тех людей, которые воюют, сопричастны. Такое отношение показывает, что к народу нет любви. И здесь ситуация может обернуться плачевно для чиновников — народ может „вспыхнуть“».
Цыганова, которую часто критикуют за то, что она ополчилась на коллег из-за зависти от отсутствия званий, уверяет: она не стремится получить награды. «Я даже рядом не хочу стоять со многими людьми, у которых есть звания. Это моя точка зрения, о которой я 20 лет говорю. Я от своих убеждений не отступаю. Со многими я даже не здороваться не хочу. Я презираю этих людей!» — резюмировала певица.
Артистка с мужем активно поддерживают наших ребят в зоне СВО. После операции «Поток» в Судже они выпустили песню «Труба», о которой рассказали URA.RU.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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