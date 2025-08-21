Огромные потери в ВСУ вызвали новые протесты на Украине

Родственники одной из украинских бригад, которая понесла большие потери, готовят протесты в Киеве
Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ намерены провести акцию протеста в центре Киева из-за отсутствия информации о судьбе своих близких. Ранее бригада столкнулась с большими потерями на фронте. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Причем еще месяц назад на Украине уже проходили протесты. Жители страны были недовольны проблемами с выплатами. 

«Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й бригады намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях. Акцию протеста под лозунгом „Мы никогда не прекратим поиск“ планируется провести 23 августа в Киеве», — уточнил собеседник в беседе с РИА Новости. 

По данным источника, 82-я бригада участвовала в боях под Волчанском и в Сумской области. Командование ВСУ, по его словам, применяло личный состав бригады для оперативного закрытия прорывов в обороне, что привело к значительным потерям среди военнослужащих. На данный момент подразделение практически не задействовано в активных боевых действиях из-за нехватки людей.

Ранее в Киеве, Харькове и Сумах уже проходили массовые акции протеста родственников пропавших военнослужащих, которые требовали ускорения выплат и выражали недовольство действиями чиновников. В июле 2025 года на улицы выходили недовольные ветераны и представители общественных организаций.

