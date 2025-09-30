В Кремле оценили слова главы МИД Украины о завершении конфликта

Кремль не знает, с чем связаны слова Сибиги о завершении конфликта на Украине
Кремль не знает, с чем связаны заявления киевских властей о завершении конфликта в 2025 году, заявил Дмитрий Песков
В Кремле не знают, чем обусловлены заявления Киева о завершении конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, с чем связывают в Кремле слова главы МИД Украины Андрея Сибиги об урегулировании конфликта в 2025 году.

«Не знаю. Здесь я не могу ничего сказать», — заявил Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил 29 сентября, что Киев рассчитывает завершить конфликт в 2025 году. По его словам, после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке в этом появилось больше уверенности.

