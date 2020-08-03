В Санкт-Петербурге суд арестовал вдову рэпера из Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко) по подозрению в убийстве мужа. женщина проведет под стражей как минимум ближайшие два месяца.
«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. <…> Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, не работает», — приводит ТАСС сообщение суда. При этом, как стало известно ранее, одним из адвокатов Кохал стал защитник обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова — Сергей Лукьянов.
Части тела 29-летнего рэпера Александра Юшко были найдены в одной из петербургских квартир. В полицию о трупе заявил адвокат жены рэпера Марины. По его словам, музыкант скончался за несколько дней до этого назад от передозировки наркотиков. Жена погибшего якобы решила избавиться от трупа и расчленила его. Свой поступок Марина объяснила желанием оградить мужа от славы наркомана. Позже ее заподозрили в убийстве.
Утром 9 ноября 2019 года доцента Олега Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены части тела покойной и травматический пистолет. Позднее историк пытался покончить с собой во время следственного эксперимента. его интересы в суде представляет Сергей Лукьянов.
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