03 августа 2020

Суд арестовал вдову рэпера Картрайта. Ее адвокатом стал защитник историка Соколова

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, наручники, суд, судебный процесс, задержание
Марина Кохал проведет под стражей 2 месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Санкт-Петербурге суд арестовал вдову рэпера из Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко) по подозрению в убийстве мужа. женщина проведет под стражей как минимум ближайшие два месяца.

«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. <…> Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, не работает», — приводит ТАСС сообщение суда. При этом, как стало известно ранее, одним из адвокатов Кохал стал защитник обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова — Сергей Лукьянов.

Части тела 29-летнего рэпера Александра Юшко были найдены в одной из петербургских квартир. В полицию о трупе заявил адвокат жены рэпера Марины. По его словам, музыкант скончался за несколько дней до этого назад от передозировки наркотиков. Жена погибшего якобы решила избавиться от трупа и расчленила его. Свой поступок Марина объяснила желанием оградить мужа от славы наркомана. Позже ее заподозрили в убийстве.

Утром 9 ноября 2019 года доцента Олега Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены части тела покойной и травматический пистолет. Позднее историк пытался покончить с собой во время следственного эксперимента. его интересы в суде представляет Сергей Лукьянов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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