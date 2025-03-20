На Ямале рыбодобыча превратилась в убыточный бизнес

Прошлогодняя путина закончилась крупными убытками для некоторых рыбодобывающих предприятий Ямала. Значительное снижение доходности коснулось промысловиков Приуральского, Красноселькупского, Пуровского и Ямальского районов, следует из отчетности компаний. В финансовых потерях отрасли разбирался корреспондент URA.RU.
Там, где растет арктическая клубника
По данным сервиса СБИС, уже третий год крупные убытки терпит АО «Совхоз Пуровский» из Самбурга, известный на Ямале тем, что помимо рыбодобычи занимается выращиваем овощей. И даже как-то проводил эксперименты по культивированию клубники. В 2022 году предприятие сработало в минус почти на 200 млн рублей, в 2023-м — почти на 180 млн рублей.
В 2024 году по итогам путины предприятие осталось нерентабельным: доходы составили 204 млн рублей, расходы – 309 млн рублей. А убыток равняется 104 млн рублей.
Финансовые трудности совхоза усугубляются разными факторами. По данным картотеки дел окружного Арбитражного суда, в 2023 году совхоз потерял земельные участки, расположенные в границах Русского месторождения. В интересах недропользования их отсудило АО «Тюменьнефтегаз» (дочернее предприятия «Роснефти»). Совхозу как работодателю, действующему в интересах коренных малочисленных народов Севера, возместили убытки в размере 3,8 млн рублей и заплатили за потерянные участки 500 тысяч.
Убыточный актив муниципалитета
Аксарковское рыбопромысловое предприятие Приуральского района, чьи активы принадлежат муниципалитету, по итогам 2024 года заработало 137,6 млн рублей — это на 12,1 млн рублей меньше, чем годом ранее. Расходы организации превысили доходы и составили 141 млн рублей, следует из данных сервиса СБИС. Таким образом, промысловики сработали с убытком в 3,4 млн рублей. В 2019 году финансовые потери достигали 19 млн рублей.
В сентябре 2024 года на сложное финансовое положение МП «Аксарковское РПП» обратила внимание окружная Счетная палата. Ревизоры выявили убытки, дефицит оборотных средств, изношенный имущественный комплекс и слабый контроль за использованием ресурсов. В частности, на предприятии не регламентировали порядок ценообразования на рыбную продукцию. «Действующие прейскуранты являлись неполными», — отмечала СП.
Задолжали даже школьникам
Агрофирма «Толькинская», которая, как и многие сельскохозяйственные предприятия округа, занимается и растениеводством, и добычей рыбы, и даже свиноводством, в 2024 году заработала 106 млн рублей. Расходы компании превысили доходы на 22,2 млн рублей.
В прошлом году агрофирма трудоустраивала школьников, но заплатила им только после того, как вмешалась прокуратура. Долг несовершеннолетним составил 600 тысяч рублей.
Куда ушла ряпушка
Поздняя весна и июньские заморозки на Ямале стали причиной трудностей с добычей рыбы. Как рассказывал глава Ямальского района Андрей Кугаевский, ситуация с сокращением добычи рыбы усугубилась холодным летом и замором. По этой причине, например, сильно сократились доходы «Новопортовского рыбозавода».
«Нет того количества рыбы, которое необходимо, чтобы завод экономически чувствовал себя комфортно», — отметил тогда Кугаевский. Ряпушка ушла с Яптик-Сале, и ее нет в достаточном объеме для добычи. Убытки Новопортовского завода в 2024 году составили 21,7 млн рублей.
Прогнозы на 2025 год также неоптимистичны. Рыболовы не рассчитывают достичь рентабельности в короткие сроки.
По итогам 2024 года, вполне финансово стабильны «Верхнетазовская рыбодобывающая компания» и совхоз Байдарацкий. Но их чистая прибыль не превысила даже трех млн рублей.
Убыточность ямальских рыбодобытчиков напрямую связана с коротким сезоном путины, сложным климатом и отдаленностью промыслов, которые нужно обеспечивать регулярными поставками ГСМ. Существенная поддержка рыбного промысла на Ямале — это государственные субсидии. Однако на многомиллионные дотации могут рассчитывать далеко не все рыбопромысловики.
Как ранее поясняли в окружном департаменте АПК, на господдержку могут рассчитывать наиболее крупные, системообразующие рыбодобывающие предприятия. Они имеют большой штат, флот, развитую инфраструктуру, в том числе причалы, а значит и самую большую социальную нагрузку.
Малые предприятия, в том числе общины считаются не такими расходными, а потому, как считают ямальские власти, должны справляться сами. Впрочем, вышеуказанных промышленников это не касается — все они получают многомиллионные субсидии из бюджета округа.
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