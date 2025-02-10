Володин забил тревогу из-за дефицита молодых учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в России всего 10% молодых педагогов от общего числа школьных учителей. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что это настоящая проблема.
«Еще одна проблема: количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей. В то же время доля учителей старше 65 лет выше», — написал Володин. Он акцентировал внимание на том, что все больше вопросов накопилось к современной системе образования в стране. Необходимо выделить, в чем именно состоит ключевая проблема и подойти к ее решению объективно, подытожил Володин.
На днях российский президент Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. В ходе него он поручил наладить систему образования в стране с акцентом на естественные науки. В связи с этим, например, он дал задачу сделать уроки математики интереснее и доступнее для школьников.
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