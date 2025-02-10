Володин забил тревогу из-за дефицита молодых учителей

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В России всего 10% молодых педагогов от общего их количества, подчеркнул Вячеслав Володин
В России всего 10% молодых педагогов от общего их количества, подчеркнул Вячеслав Володин Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в России всего 10% молодых педагогов от общего числа школьных учителей. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что это настоящая проблема.

«Еще одна проблема: количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей. В то же время доля учителей старше 65 лет выше», — написал Володин. Он акцентировал внимание на том, что все больше вопросов накопилось к современной системе образования в стране. Необходимо выделить, в чем именно состоит ключевая проблема и подойти к ее решению объективно, подытожил Володин.

На днях российский президент Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. В ходе него он поручил наладить систему образования в стране с акцентом на естественные науки. В связи с этим, например, он дал задачу сделать уроки математики интереснее и доступнее для школьников.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в России всего 10% молодых педагогов от общего числа школьных учителей. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что это настоящая проблема. «Еще одна проблема: количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей. В то же время доля учителей старше 65 лет выше», — написал Володин. Он акцентировал внимание на том, что все больше вопросов накопилось к современной системе образования в стране. Необходимо выделить, в чем именно состоит ключевая проблема и подойти к ее решению объективно, подытожил Володин. На днях российский президент Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. В ходе него он поручил наладить систему образования в стране с акцентом на естественные науки. В связи с этим, например, он дал задачу сделать уроки математики интереснее и доступнее для школьников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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