16 июля 2025

Самолет «Байкал» будут собирать на двух уральских заводах

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению экспертов, так производители стремятся сократить издержки и уложиться в сроки
По мнению экспертов, так производители стремятся сократить издержки и уложиться в сроки Фото:

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) начнет использовать вторую производственную площадку для выпуска легких многоцелевых самолетов «Байкал». Об этом рассказал представитель предприятия. УЗГА изданию «Ведомости», изготовление деталей планера и сборку фюзеляжей организовали на предприятии в Нижнем Новгороде, а финальная сборка будет проходить в Екатеринбурге.

«Производить детали планера и собирать фюзеляжи будут на заводе в Нижнем Новгороде. А ести финальную сборку — в Екатеринбурге», — цитируют представителя завода «Ведомости».

На данный момент в Нижнем Новгороде продолжается сборка третьего летного экземпляра самолета. В июне была завершена стыковка фюзеляжа третьего летного экземпляра «Байкала» на нижегородской площадке.

Проект по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УЗГА с 2019 года и должен заменить устаревшие Ан-2. За последние годы он сталкивался с трудностями и увеличением стоимости, а сроки серийного производства неоднократно сдвигались, несмотря на поручение президента ускорить запуск. Власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал сроки выпуска самолетов. Они должны быть готовы к запуску в серию в декабре 2026. 

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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) начнет использовать вторую производственную площадку для выпуска легких многоцелевых самолетов «Байкал». Об этом рассказал представитель предприятия. УЗГА изданию «Ведомости», изготовление деталей планера и сборку фюзеляжей организовали на предприятии в Нижнем Новгороде, а финальная сборка будет проходить в Екатеринбурге. «Производить детали планера и собирать фюзеляжи будут на заводе в Нижнем Новгороде. А ести финальную сборку — в Екатеринбурге», — цитируют представителя завода «Ведомости». На данный момент в Нижнем Новгороде продолжается сборка третьего летного экземпляра самолета. В июне была завершена стыковка фюзеляжа третьего летного экземпляра «Байкала» на нижегородской площадке. Проект по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УЗГА с 2019 года и должен заменить устаревшие Ан-2. За последние годы он сталкивался с трудностями и увеличением стоимости, а сроки серийного производства неоднократно сдвигались, несмотря на поручение президента ускорить запуск. Власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал сроки выпуска самолетов. Они должны быть готовы к запуску в серию в декабре 2026. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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