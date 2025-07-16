Самолет «Байкал» будут собирать на двух уральских заводах

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) начнет использовать вторую производственную площадку для выпуска легких многоцелевых самолетов «Байкал». Об этом рассказал представитель предприятия. УЗГА изданию «Ведомости», изготовление деталей планера и сборку фюзеляжей организовали на предприятии в Нижнем Новгороде, а финальная сборка будет проходить в Екатеринбурге.
«Производить детали планера и собирать фюзеляжи будут на заводе в Нижнем Новгороде. А ести финальную сборку — в Екатеринбурге», — цитируют представителя завода «Ведомости».
На данный момент в Нижнем Новгороде продолжается сборка третьего летного экземпляра самолета. В июне была завершена стыковка фюзеляжа третьего летного экземпляра «Байкала» на нижегородской площадке.
Проект по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УЗГА с 2019 года и должен заменить устаревшие Ан-2. За последние годы он сталкивался с трудностями и увеличением стоимости, а сроки серийного производства неоднократно сдвигались, несмотря на поручение президента ускорить запуск. Власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал сроки выпуска самолетов. Они должны быть готовы к запуску в серию в декабре 2026.
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