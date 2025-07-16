В России собрали уже 14 новых отечественных самолетов, которые заменят Boeing

В России на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») собрано уже 14 отечественных самолетов МС-21, которые станут альтернативой иностранным лайнерам Boeing. Еще девять таких машин находятся на ранних этапах производства. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
«В рамках развертывания серийного производства уже собраны 14 планеров МС-21, еще девять самолетов находятся на более ранних этапах строительства», — уточнили в госкорпорации. Цитата по РИА «Новости».
В «Ростехе» добавили, что первый опытный МС-21 проходит сертификационные полеты в подмосковном Жуковском. Второй самолет с полностью отечественными комплектующими проходит наземные испытания на Иркутском авиационном заводе и в ближайшее время также начнет летные проверки.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию авиационной промышленности отметил, что серийное производство МС-21 и лайнера «Байкал» запланировано на конец 2026 года. По его словам, полностью импортозамещенные версии МС-21, «Суперджета» и Ил-114 находятся на финальной стадии сертификации, а разработка «Байкала» продолжается.
Проект МС-21 реализуется для замещения зарубежных воздушных судов на российском рынке пассажирских перевозок. После ухода Boeing и Airbus из России, отечественные производители ускорили выпуск новых моделей для авиаперевозчиков страны.
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