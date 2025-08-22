22 августа 2025

Путин раскрыл, почему Россия тратит ресурсы на развитие Арктики

Путин: Россия вкладывает средства в развитие Арктики в целях обороны
По словам Владимира Путина, использование и исследование северных широт — сейчас один из приоритетов
По словам Владимира Путина, использование и исследование северных широт — сейчас один из приоритетов Фото:

Вопрос обороноспособности России напрямую связан с развитием Арктики. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в данный момент находится с рабочим визитом в Сарове (Нижегородская область), его сопровождает корреспондент URA.RU.

«Вопросы обороноспособности РФ связаны с исследованиями и с использованием северных широт. Технологии, которыми обладает Россия для работы в Арктике, не обладает никто. Это представляет интерес для ее партнеров, в том числе для США», — цитирует президента корреспондент информационного агентства.

По словам Путина, российская атомная промышленность является лидером во всем мире. В рамках деловой части встречи он наградил ученых, создающих атомное оружие в России. По оценке президента, сейчас в отраслевом сегменте трудятся порядка полумиллиона человек.

