Для получения страховой пенсии по старости россиянам недостаточно достичь только пенсионного возраста, необходимо выполнить еще два обязательных условия. Об этом рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

В частности, россиянам нужно набрать необходимое количество пенсионных баллов, а также заработать трудовой стаж. Также при назначении пенсии учитываются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды. Например, служба в армии или время ухода за ребенком до полутора лет.

После чего уже можно подавать заявление в Соцфонд России (СФР). Однако и здесь важно не ограничиваться исключительно одним обращением. Подробнее о том, как правильно подать заявление, чтобы получить полную пенсию, — читайте в материале URA.RU.

Нюансы при подаче заявления

Для получения права на получение пенсии недостаточно лишь достижения установленного законодательством пенсионного возраста. Необходимо также выполнить дополнительные условия. В частности, накопить требуемое количество индивидуальных пенсионных баллов и набрать трудовой стаж. В текущем 2025 году, равно как и в последующем 2026-м, минимальные требования составляют не менее 30 баллов при наличии трудового стажа от 15 лет.

Важно учитывать, как Соцфонд подсчитывает стаж. Если человек работал до 2002 года, в стаж войдут периоды, которые можно подтвердить документами — записью в трудовой книжке или справкой с работы. За время после 2002 года учитываются только те периоды, когда работодатель платил за вас страховые взносы в Пенсионный фонд, который теперь называется Соцфондом. Помимо работы, при назначении пенсии учитываются и другие периоды. Это служба в армии, уход за ребенком до полутора лет, уход за пожилыми людьми и инвалидами I группы, а также время, когда гражданин не работал, но стоял на учете в центре занятости.

Россиянам при оформлении пенсии необходимо подавать несколько заявлений, а не ограничиваться одним документом о ее назначении. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Вместе с ним стоит подать в Социальный фонд России отдельное обращение с просьбой указать, какие периоды стажа и какие суммы заработка учтены при расчете, а также уточнить, какие документы можно предоставить дополнительно. Это не формальность, а юридически значимый шаг: экземпляр с подписью сотрудника фонда станет доказательством, что вы своевременно заявили свои права», — объяснил Говырин в разговоре с «Парламентской газетой».

Можно ли затребовать компенсацию с СФР

В случае, если впоследствии будет установлено, что Соцфонд РФ допустил ошибки, а перерасчет пенсии произведен лишь с начала следующего месяца, пенсионер вправе требовать компенсации недополученных выплат за весь срок, начиная с даты назначения пенсии. Как отметил депутат, судебная практика свидетельствует о том, что суды, как правило, становятся на сторону граждан в тех случаях, когда фонд не предоставил полную информацию о порядке подтверждения трудового стажа и размере заработка.

При наличии официально зарегистрированного заявления вся ответственность за возможные ошибки возлагается на СФР. Действующее законодательство обязывает фонд производить выплату всех невыплаченных сумм без ограничения по срокам. Это, по мнению депутата, поможет защитить доходы на годы вперед.

Можно ли узнать размер будущей пенсии заранее

Россияне могут заранее узнать, какую пенсию будут получать. С января 2022 года эту информацию предоставлял Пенсионный фонд России. Сейчас этим занимается Соцфонд.

Получить данные о будущей пенсии можно через личный кабинет на Госуслугах. Женщинам такая информация доступна с 40 лет, мужчинам — с 45 лет. В уведомлении указано, сколько пенсионных баллов накоплено и какой стаж заработан. Там же можно посмотреть примерный размер пенсии, рассчитанный по этим данным.

Эту же информацию можно получить лично. Для этого нужно обратиться в офис Социального фонда или в ближайший многофункциональный центр.

Рассчитать размер будущей пенсии можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте СФР. Этот сервис показывает, как разные факторы влияют на сумму выплат: длительность трудового стажа, размер официальной зарплаты, количество детей и период ухода за нетрудоспособными людьми. Парламентарии советуют учитывать все эти данные.