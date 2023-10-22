Власти Кургана прислушались к горожанам и открыли парковку у ЦУМа. Фото

23 октября 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы на участке стартовали в августе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана установили парковку у Зауральского торгового дома. Об этом рассказал сотрудник медиахолдинга «Новый мир» Николай Пушилин. Местные жители регулярно обращались в различные инстанции с требованием, разрешить им парковаться возле ТЦ. «У ЦУМа открылась долгожданная курганцами автостоянка. Она отличается от прежней своей узостью и количеством стояночных мест. Но появилось много свободы и широты для пешеходов. Красивые и удобные скамейки», — написал Николай Пушилин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Курганцы были недовольны решением властей о закрытии парковки, на ее месте установили зону отдыха. В октябре прошлого года апелляционный суд постановил вернуть право автомобилистам парковаться у ЦУМа. После мэрия на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла. В апреле власти подтвердили, что не собираются открывать объект. В августе на месте бывшей парковки начались ремонтные работы. Согласно проекту, который оценили в 36 млн рублей, у Зауральского торгового дома по улице Ленина на участке от Куйбышева до Гоголя появится остановочный комплекс, заездные карманы для автобусов, стоянка для пожарной техники, деревянные скамьи, урны и прочее. Горожане добились того, чтобы им разрешили парковаться у ЦУМа Фото: страница VK Николая Пушилина, https://vk.com/pushilinnik?w=wall38723451_54566%2Fall

Власти Кургана установили парковку у Зауральского торгового дома. Об этом рассказал сотрудник медиахолдинга «Новый мир» Николай Пушилин. Местные жители регулярно обращались в различные инстанции с требованием, разрешить им парковаться возле ТЦ. «У ЦУМа открылась долгожданная курганцами автостоянка. Она отличается от прежней своей узостью и количеством стояночных мест. Но появилось много свободы и широты для пешеходов. Красивые и удобные скамейки», — написал Николай Пушилин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Курганцы были недовольны решением властей о закрытии парковки, на ее месте установили зону отдыха. В октябре прошлого года апелляционный суд постановил вернуть право автомобилистам парковаться у ЦУМа. После мэрия на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла. В апреле власти подтвердили, что не собираются открывать объект. В августе на месте бывшей парковки начались ремонтные работы. Согласно проекту, который оценили в 36 млн рублей, у Зауральского торгового дома по улице Ленина на участке от Куйбышева до Гоголя появится остановочный комплекс, заездные карманы для автобусов, стоянка для пожарной техники, деревянные скамьи, урны и прочее.