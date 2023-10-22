Власти Кургана установили парковку у Зауральского торгового дома. Об этом рассказал сотрудник медиахолдинга «Новый мир» Николай Пушилин. Местные жители регулярно обращались в различные инстанции с требованием, разрешить им парковаться возле ТЦ.
«У ЦУМа открылась долгожданная курганцами автостоянка. Она отличается от прежней своей узостью и количеством стояночных мест. Но появилось много свободы и широты для пешеходов. Красивые и удобные скамейки», — написал Николай Пушилин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Курганцы были недовольны решением властей о закрытии парковки, на ее месте установили зону отдыха. В октябре прошлого года апелляционный суд постановил вернуть право автомобилистам парковаться у ЦУМа. После мэрия на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла. В апреле власти подтвердили, что не собираются открывать объект. В августе на месте бывшей парковки начались ремонтные работы. Согласно проекту, который оценили в 36 млн рублей, у Зауральского торгового дома по улице Ленина на участке от Куйбышева до Гоголя появится остановочный комплекс, заездные карманы для автобусов, стоянка для пожарной техники, деревянные скамьи, урны и прочее.
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