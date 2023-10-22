22 октября 2023
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20 октября 2023

Власти Кургана прислушались к горожанам и открыли парковку у ЦУМа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка у ЦУМа. Курган, цум, парковка
Ремонтные работы на участке стартовали в августе Фото:

Власти Кургана установили парковку у Зауральского торгового дома. Об этом рассказал сотрудник медиахолдинга «Новый мир» Николай Пушилин. Местные жители регулярно обращались в различные инстанции с требованием, разрешить им парковаться возле ТЦ.

«У ЦУМа открылась долгожданная курганцами автостоянка. Она отличается от прежней своей узостью и количеством стояночных мест. Но появилось много свободы и широты для пешеходов. Красивые и удобные скамейки», — написал Николай Пушилин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Курганцы были недовольны решением властей о закрытии парковки, на ее месте установили зону отдыха. В октябре прошлого года апелляционный суд постановил вернуть право автомобилистам парковаться у ЦУМа. После мэрия на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла. В апреле власти подтвердили, что не собираются открывать объект. В августе на месте бывшей парковки начались ремонтные работы. Согласно проекту, который оценили в 36 млн рублей, у Зауральского торгового дома по улице Ленина на участке от Куйбышева до Гоголя появится остановочный комплекс, заездные карманы для автобусов, стоянка для пожарной техники, деревянные скамьи, урны и прочее.

Горожане добились того, чтобы им разрешили парковаться у ЦУМа
Горожане добились того, чтобы им разрешили парковаться у ЦУМа
Фото:

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Власти Кургана установили парковку у Зауральского торгового дома. Об этом рассказал сотрудник медиахолдинга «Новый мир» Николай Пушилин. Местные жители регулярно обращались в различные инстанции с требованием, разрешить им парковаться возле ТЦ. «У ЦУМа открылась долгожданная курганцами автостоянка. Она отличается от прежней своей узостью и количеством стояночных мест. Но появилось много свободы и широты для пешеходов. Красивые и удобные скамейки», — написал Николай Пушилин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Курганцы были недовольны решением властей о закрытии парковки, на ее месте установили зону отдыха. В октябре прошлого года апелляционный суд постановил вернуть право автомобилистам парковаться у ЦУМа. После мэрия на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла. В апреле власти подтвердили, что не собираются открывать объект. В августе на месте бывшей парковки начались ремонтные работы. Согласно проекту, который оценили в 36 млн рублей, у Зауральского торгового дома по улице Ленина на участке от Куйбышева до Гоголя появится остановочный комплекс, заездные карманы для автобусов, стоянка для пожарной техники, деревянные скамьи, урны и прочее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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