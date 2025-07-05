05 июля 2025

В судебном споре из-за авторских прав на колбасу Кунгурского мясокомбината новый поворот

Группа «Черкизово» обжаловала решение суда по иску к Кунгурскому мясокомбинату
© Служба новостей «URA.RU»
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Поводом для судебной тяжбы стал бренд колбасной продукции
Поводом для судебной тяжбы стал бренд колбасной продукции Фото:

ПАО «Группа Черкизово» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края по иску к ООО «Мясокомбинат Кунгурский». В материалах Семнадцатого арбитражного апелляционного суда указано, что дело рассмотрят 29 июля.

«Истец не согласился с отказом суда первой инстанции удовлетворить требования о запрете Кунгурскому мясокомбинату использовать маркировку, схожую с товарным знаком федеральной компании. Кроме того, „Группа Черкизово“ настаивает на взыскании с прикамского предприятия компенсации за нарушение исключительных прав в размере 141,8 млн рублей», — написано в опубликованных документах.

Поводом для разбирательства стал бренд «Южная», под которым Кунгурский мясокомбинат выпускает колбасную продукцию. Согласно решению суда первой инстанции, обозначение «Южная» использовалось производителями колбасных изделий для маркировки вареной и полукопченой колбасы еще с 1985 года. Иск был подан «Группой Черкизово» в июне 2023-го. В итоге суд встал на сторону ответчика. Представители Кунгурского мясокомбината настаивали на том, что использование бренда не нарушает прав федеральной компании.

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ПАО «Группа Черкизово» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края по иску к ООО «Мясокомбинат Кунгурский». В материалах Семнадцатого арбитражного апелляционного суда указано, что дело рассмотрят 29 июля. «Истец не согласился с отказом суда первой инстанции удовлетворить требования о запрете Кунгурскому мясокомбинату использовать маркировку, схожую с товарным знаком федеральной компании. Кроме того, „Группа Черкизово“ настаивает на взыскании с прикамского предприятия компенсации за нарушение исключительных прав в размере 141,8 млн рублей», — написано в опубликованных документах. Поводом для разбирательства стал бренд «Южная», под которым Кунгурский мясокомбинат выпускает колбасную продукцию. Согласно решению суда первой инстанции, обозначение «Южная» использовалось производителями колбасных изделий для маркировки вареной и полукопченой колбасы еще с 1985 года. Иск был подан «Группой Черкизово» в июне 2023-го. В итоге суд встал на сторону ответчика. Представители Кунгурского мясокомбината настаивали на том, что использование бренда не нарушает прав федеральной компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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