В судебном споре из-за авторских прав на колбасу Кунгурского мясокомбината новый поворот

ПАО «Группа Черкизово» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края по иску к ООО «Мясокомбинат Кунгурский». В материалах Семнадцатого арбитражного апелляционного суда указано, что дело рассмотрят 29 июля.
«Истец не согласился с отказом суда первой инстанции удовлетворить требования о запрете Кунгурскому мясокомбинату использовать маркировку, схожую с товарным знаком федеральной компании. Кроме того, „Группа Черкизово“ настаивает на взыскании с прикамского предприятия компенсации за нарушение исключительных прав в размере 141,8 млн рублей», — написано в опубликованных документах.
Поводом для разбирательства стал бренд «Южная», под которым Кунгурский мясокомбинат выпускает колбасную продукцию. Согласно решению суда первой инстанции, обозначение «Южная» использовалось производителями колбасных изделий для маркировки вареной и полукопченой колбасы еще с 1985 года. Иск был подан «Группой Черкизово» в июне 2023-го. В итоге суд встал на сторону ответчика. Представители Кунгурского мясокомбината настаивали на том, что использование бренда не нарушает прав федеральной компании.
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