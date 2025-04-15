15 апреля 2025

ФСБ провела новые задержания по делу челябинского миндора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ продолжает громить челябинский миндор
ФСБ продолжает громить челябинский миндор Фото:
новость из сюжета
Задержан глава челябинского миндора Нечаев

В министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области вновь нагрянули сотрудники ФСБ. По данным URA.RU, оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева. В деле появились новые фигуранты.

«Задержаны первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева и экс-директор некогда крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО „ЮжУралАвтобан“ Константин Жаботинский. Сотрудниками ФСБ в рамках сопровождения уголовного дела проведены обыски в местах работы и проживания фигурантов», — рассказал URA.RU источник.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений всем фигурантам дела. Вскоре им должны избрать меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались.

Жаботинский известен в Челябинске как коммерсант. Здесь он вел свой бизнес, работая гендиректором холдинговой компании ЗАО «Микчел и Ко». В 2005 году, когда губернатором Иркутской области был назначен Александр Тишанин, бизнесмен стал его заместителем. Потом он вернулся в Челябинск, возглавил «Южуралавтобан». После ухода с поста директора компании вновь занялся бизнесом.

Жаботинский руководил Южуралавтобан» с января 2015 по февраль 2016 года. Сама компания была признана банкротом в августе 2018 года. Ее активы были переведены в «Южралмост».

Это уже третий визит силовиков в миндор области за последние несколько месяцев. Сначала они проводили обыски по делу о превышении полномочий в отношении первого замминистра Станислава Харченко, после пришли к самому министру Алексею Нечаеву по делу о растрате госбюджета. Расследование уголовных дел в миндоре области продолжается. Фигуранты находятся в СИЗО. 

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В министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области вновь нагрянули сотрудники ФСБ. По данным URA.RU, оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева. В деле появились новые фигуранты. «Задержаны первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева и экс-директор некогда крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО „ЮжУралАвтобан“ Константин Жаботинский. Сотрудниками ФСБ в рамках сопровождения уголовного дела проведены обыски в местах работы и проживания фигурантов», — рассказал URA.RU источник. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений всем фигурантам дела. Вскоре им должны избрать меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. Жаботинский известен в Челябинске как коммерсант. Здесь он вел свой бизнес, работая гендиректором холдинговой компании ЗАО «Микчел и Ко». В 2005 году, когда губернатором Иркутской области был назначен Александр Тишанин, бизнесмен стал его заместителем. Потом он вернулся в Челябинск, возглавил «Южуралавтобан». После ухода с поста директора компании вновь занялся бизнесом. Жаботинский руководил Южуралавтобан» с января 2015 по февраль 2016 года. Сама компания была признана банкротом в августе 2018 года. Ее активы были переведены в «Южралмост». Это уже третий визит силовиков в миндор области за последние несколько месяцев. Сначала они проводили обыски по делу о превышении полномочий в отношении первого замминистра Станислава Харченко, после пришли к самому министру Алексею Нечаеву по делу о растрате госбюджета. Расследование уголовных дел в миндоре области продолжается. Фигуранты находятся в СИЗО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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