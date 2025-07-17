Польша попросила Украину изменить раздел о Волынской резне в учебниках истории

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В Варшаве обеспокоены содержанием украинских учебников истории
В Варшаве обеспокоены содержанием украинских учебников истории Фото:

Министр нацобразования Польши Барбара Новацкая направила официальное письмо своему украинскому коллеге Оксену Лисовому с просьбой пересмотреть и изменить содержание украинских учебников истории. Речь идет об описании событий на Волыни в 1943–1947 годах.

Новацкая отмечает, что польская сторона крайне обеспокоена тем, как в украинских школьных книгах изложена информация о событиях Второй мировой войны. Она подчеркнула, что «особенно сложным периодом в истории Волыни, а одновременно и польско-украинских отношений, стали военные годы и массовые преступления против польского населения, известные как Волынская резня, совершенные Украинской повстанческой армией (признана экстремистской и запрещена в России) и местным украинским населением». Выдержки из письма опубликовало агентство Polska Agencja Prasowa.

По данным СМИ, в тексте содержится просьба к украинским властям принять немедленные меры для пересмотра и корректировки учебных материалов. Поляки считают необходимым привести тексты школьных учебников в соответствие с историческими фактами, чтобы избежать искажения событий и укрепить взаимопонимание между двумя народами. Подчеркивается также важность объективного освещения трагических страниц общего прошлого, в том числе преступлений против польских граждан в годы войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что в школе ему не рассказывали о Волынской резне. Из-за этого украинского лидера в МИД РФ обозвали бестолочью. Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал «запредельной ложью» заявление Зеленского о Волыни, пишет RT. В Польше жалуются, что украинцы не чтят память жертв резни.

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Министр нацобразования Польши Барбара Новацкая направила официальное письмо своему украинскому коллеге Оксену Лисовому с просьбой пересмотреть и изменить содержание украинских учебников истории. Речь идет об описании событий на Волыни в 1943–1947 годах. Новацкая отмечает, что польская сторона крайне обеспокоена тем, как в украинских школьных книгах изложена информация о событиях Второй мировой войны. Она подчеркнула, что «особенно сложным периодом в истории Волыни, а одновременно и польско-украинских отношений, стали военные годы и массовые преступления против польского населения, известные как Волынская резня, совершенные Украинской повстанческой армией (признана экстремистской и запрещена в России) и местным украинским населением». Выдержки из письма опубликовало агентство Polska Agencja Prasowa. По данным СМИ, в тексте содержится просьба к украинским властям принять немедленные меры для пересмотра и корректировки учебных материалов. Поляки считают необходимым привести тексты школьных учебников в соответствие с историческими фактами, чтобы избежать искажения событий и укрепить взаимопонимание между двумя народами. Подчеркивается также важность объективного освещения трагических страниц общего прошлого, в том числе преступлений против польских граждан в годы войны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что в школе ему не рассказывали о Волынской резне. Из-за этого украинского лидера в МИД РФ обозвали бестолочью. Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал «запредельной ложью» заявление Зеленского о Волыни, пишет RT. В Польше жалуются, что украинцы не чтят память жертв резни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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