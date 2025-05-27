27 мая 2025

Независимый профсоюз предложил «Сургутнефтегазу» изменить систему выплаты премий

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменить систему начисления премий в «Сургутнефтегазе» предложил независимый профсоюз
Изменить систему начисления премий в «Сургутнефтегазе» предложил независимый профсоюз Фото:

Независимый профсоюз «Профсвобода» из ХМАО обратился к генеральному директору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову с предложением пересмотреть внутренние положения о выплатах сотрудникам, в том числе премиях за квартал и год. Об этом URA.RU сообщил председатель профсоюза Александр Захаркин.

«Профсоюз написал письмо генеральному директору „Сургутнефтегаза“ Владимиру Богданову с предложением пересмотреть положения о премировании, чтобы они соответствовали трудовому законодательству и решению Конституционного суда. Ответ от руководства компании мы не получили», — пояснил в разговоре с агентством Захаркин.

В письме профсоюз предложил изменить названия премий в положении о премировании.  Это, по мнению Захаркина, поможет разграничить основания для начисления вознаграждений и периоды начисления. 

Также он предложил исключить формулировки вроде «премия не выплачивается, если взыскание не снято». Лидер профсоюза пояснил, что незаконно полностью отменять премию, ее можно лишь уменьшить. И только за тот период, когда допущен проступок.

«Сейчас в локальных актах компании указано, что сотрудник, получивший дисциплинарное взыскание и не добившийся его отмены, не может рассчитывать на премию — независимо от результатов своей работы в течение года», — отметил Захаркин. Также при расчете вознаграждения он предлагает учитывать вклад каждого работника на основе объективных критериев и коэффициента трудового участия. Последний показатель будут определять коллеги на коллективных собраниях.

URA.RU направил запрос в ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что суд в Сургуте (ХМАО) признал незаконным лишение работника «Сургутнефтегаза» квартальной и годовой премий за дисциплинарное взыскание. Интересы истца представлял профсоюз «Профсвобода».

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Независимый профсоюз «Профсвобода» из ХМАО обратился к генеральному директору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову с предложением пересмотреть внутренние положения о выплатах сотрудникам, в том числе премиях за квартал и год. Об этом URA.RU сообщил председатель профсоюза Александр Захаркин. «Профсоюз написал письмо генеральному директору „Сургутнефтегаза“ Владимиру Богданову с предложением пересмотреть положения о премировании, чтобы они соответствовали трудовому законодательству и решению Конституционного суда. Ответ от руководства компании мы не получили», — пояснил в разговоре с агентством Захаркин. В письме профсоюз предложил изменить названия премий в положении о премировании.  Это, по мнению Захаркина, поможет разграничить основания для начисления вознаграждений и периоды начисления.  Также он предложил исключить формулировки вроде «премия не выплачивается, если взыскание не снято». Лидер профсоюза пояснил, что незаконно полностью отменять премию, ее можно лишь уменьшить. И только за тот период, когда допущен проступок. «Сейчас в локальных актах компании указано, что сотрудник, получивший дисциплинарное взыскание и не добившийся его отмены, не может рассчитывать на премию — независимо от результатов своей работы в течение года», — отметил Захаркин. Также при расчете вознаграждения он предлагает учитывать вклад каждого работника на основе объективных критериев и коэффициента трудового участия. Последний показатель будут определять коллеги на коллективных собраниях. URA.RU направил запрос в ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что суд в Сургуте (ХМАО) признал незаконным лишение работника «Сургутнефтегаза» квартальной и годовой премий за дисциплинарное взыскание. Интересы истца представлял профсоюз «Профсвобода».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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