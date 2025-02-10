Дочь умершего челябинского полпреда не смогла оспорить отказ в выкупе доли отца

Дочь умершего полпреда президента в Челябинской области Николая Суденкова Инесса Кромм, после того как не смогла получить преимущественное право выкупа земельной доли, принадлежавшей отцу, попыталась оспорить это решение в апелляции. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Судом апелляционной инстанции определение суда первой инстанции оставлено без изменения. Апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Бывший вице-губернатор Суденков был назначен представителем президента в Челябинской области в 1997 году. Летом 2000 года полпредов в регионах сменили главные федеральные инспекторы. Суденков ушел в отставку и занялся бизнесом. В 2016 году его признали банкротом. Его имущество, включая коттедж в элитном поселке Тарасовка в Челябинске и земельный участок под домом, выставили на торги.
Дочь полпреда Инесса Кромм добилась того, чтобы четверть отцовской недвижимости осталась за ней. В июле 2023 года Суденков умер, но суды по его банкротству продолжились. Три четверти земли покойного полпреда достались одному из кредиторов. Кромм настаивала на том, что она имела преимущественно право на выкуп земли. Арбитражный суд региона ей в этом ходатайстве отказал, после чего Кромм подала апелляцию.
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