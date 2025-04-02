У покойного челябинского экс-полпреда Суденкова нашли недвижимость за границей

Умерший банкротом бывший полпред президента в Челябинской области Николай Суденков владел апартаментами за пределами РФ. Это выяснилось в ходе судебного разбирательства, когда дочь покойного потребовала замены финуправляющего, не сумевшего сохранить недвижимость.
«Кромм Инесса Николаевна обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с жалобой на действия финансового управляющего, в которой просит признать незаконным действие (бездействие) финуправляющего, выразившееся в не принятии мер по сохранности имущества должника. А именно: апартамент №70, на втором этаже, за идентификатором 07598.305.407.1.70, в здании №1, расположенном на территории земельного участка за идентификатором 07598.305.407 по Кадастральной карте города Бяла, Варненской области, застроенная площадь которого составляет 104.00 (Сто четыре) кв. метра», — говорится в тексте определения суда (есть в распоряжении URA.RU). Жалоба принята к производству.
Бывший вице-губернатор Суденков был назначен представителем президента в Челябинской области в 1997 году. Летом 2000 года полпредов в регионах сменили главные федеральные инспекторы. Суденков ушел в отставку и занялся бизнесом. В 2016 году его признали банкротом. Его имущество, включая коттедж в элитном поселке Тарасовка в Челябинске и земельный участок под домом, выставили на торги. В июле 2023 года Суденков умер, но суды по его банкротству продолжились.
В 2024 году жительница Татарстана, кредитор Наиля Менибаева, которой Суденков должен был 23,3 млн рублей, приобрела три четверти земельного участка. Земля расположена в элитном поселке Тарасовке на берегу Шершней. Стоимость недвижимости составила 1,8 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!