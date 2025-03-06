Есть ли жизнь после зоны: чем занимаются челябинские мэры после колонии. Видео

Осужденные за коррупцию мэры Челябинской области выходят на свободу

06 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинской области в новой истории произошло уже несколько «мэропосадок», связанных с громкими уголовными делами в отношении градоначальников-коррупционеров. Некоторых из них «брали» на взятках, других — за связи с ОПГ, третьих — за должностные преступления. Многие из осужденных экс-градоначальников уже отсидели свое и начали жизнь сначала, некоторые же скончались. Чем сейчас занимаются бывшие управленцы челябинских городов и районов — в материале URA.RU. Владимир Стиллианович Григориади, в простонародье «грек», был назначен мэром Миасса в 2000 году. В мае 2004 года его задержали сотрудники УФСБ по подозрению в коррупции: мэр получил взятку от предпринимателя Зайцева в размере 155 тысяч рублей за открытие магазинов. Всего же градоначальнику должны были передать один миллион рублей. Подготавливая для передачи в руки «грека» очередной бумажный сверток с тысячными купюрами внутри, бухгалтеры бизнесмена приговаривали: «Заворачиваем пирожок в администрацию». Расследование не заняло много времени. Спустя около пяти месяцев после задержания Григориади уже выслушал приговор. И хотя «грек» пытался доказать, что тратил полученную наличность сугубо на нужды города, его признали виновным и отправили в колонию на восемь лет. Там бывший мэр много работал и заслужил послабление. И в конце 2011 года оставшийся срок ему заменили исправительными работами. Выйдя из-за решетки, Григориади устроился заместителем руководителя одного из коммунальных предприятий Миасса. А уже в 2013 году заявил о желании вернуться во власть. Но принятый в 2015 году закон, запрещающий осужденным баллотироваться, поставил крест на политической карьере бывшего мэра. Даже после произошедшего Григориади остался в Миассе. Сейчас он на пенсии, по совместительству консультирует бизнес. Первый раз Виктор Ардабьевский возглавил Миасс в 2005 году. Тогда он ушел с должности, не отработав срок. Второй раз он пришел в администрацию города в июле 2012 года. Но уже в конце сентября 2013-го был задержан по делу ОПГ «Турбазовские». По версии следствия, бывший сити-менеджер был заказчиком громких убийств. На него указали сразу несколько задержанных «авторитетов» из банды. По его указу группировка ликвидировала гендиректора ПО «Трек» (известный бренд автомобильных запчастей — прим. ред. URA.RU) Андрея Падучина и владельца фирмы «Надежда» Павла Сидорова. После задержания Ардабьевского доставили в СИЗО «Матросская тишина». Он так и не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. После семи лет в изоляции бывший сити-менеджер скончался. У него остались жена и три дочери. Васьков руководил Миассом с сентября 2015 года до задержания в середине мая 2018 года. Тогда к нему в кабинет ворвались сотрудники следственного управления СКР по региону совместно с бойцами управления ФСБ. Главу обвинили в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. По версии следствия, Васьков санкционировал покупку помещения для детсада «Умка» за 24 млн рублей. Сумма была завышена в три раза. Деньги же выделялись из бюджета. При этом здание не соответствовало требованиями, предъявляемым к детским учреждениям. Доля Васькова в этой сделке должна была составить миллион рублей. В ноябре 2019 года бывшего сити-менеджера приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима. Позднее вид исправительного учреждения был заменен колонией общего режима. Уже в феврале 2021 года Васьков покинул пенитенциарное заведение. Сейчас экс-мэр трудится на ООО «МКЗ». И даже занимает там должность гендиректора. Виктор Щекотов дважды усаживался в кресло главы Троицка. Первый приход к власти случился в 1998 году. Но наиболее запоминающемся стал его второй срок в роли градоначальника с 2010 по 2014 годы. Тогда город неофициально называли «криминальной столицей области» из-за орудующей там группировки. В июле 2013 года в кабинет к Щекотову зашли силовики. Мэр был задержан по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост, Щекотов получал откаты от представителей бизнеса. За это он предоставлял им земельные участки, передавал в пользование муниципальное имущество, выписывал разрешения на установку киосков. В сентябре 2015 года Щекотова приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Но уже в апреле 2017 года бывшего главу заметили в Троицке. Сейчас, по сообщению из окружения экс-мэра, он занимается строительным бизнесом. Но, судя по отсутствию записей в СБИС, фирма либо оформлена на кого-то другого, либо бизнес нелегальный. Так или иначе Щекотов производит впечатление вполне успешного человека. Тефтелев руководил Челябинском с декабря 2014 года по ноябрь 2018 года. После перешел на работу в правительство области, став вице-губернатором. Когда губернатором области стал Алексей Текслер, Тефтелев уехал в Магнитогорск, где присоединился к благотворительному фонду «Металлург». Туда за ним в декабре 2019 года и пришли сотрудники ФСБ. Экс-мэра обвинили в коррупции. Вместе с ним по делу проходил его бывший подчиненный Евгений Пашков. Показания на них дал депутат гордумы Челябинска и по совместительству руководитель строительной организации Сергей Селещук. Народный избранник рассказал, что все время нахождения Тефтелева у власти он платил ему за получение муниципальных контрактов при строительстве школы в «Парковом». Сразу после задержания Тефтелев признал вину и стал сотрудничать со следствием. В октябре 2020 года экс-мэру вынесли приговор. Он получил три с половиной года лишения свободы. При этом в колонию бывший градоначальник не отправился. До июня 2022 года он сидел в СИЗО, а после попросил сменить вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. В конце марта 2023 года Тефтелев вышел на свободу. Ходили слухи, что он начнет заниматься бизнесом. Но бывший мэр вернулся в Магнитогорск и ушел на пенсию. Вячеслав Истомин был назначен главой Копейска в 2011 году. Городом он руководил вплоть до задержания в июле 2016 года. Тогда сотрудники областных управлений ФСБ и МВД нагрянули в мэрию, Истомина вывели в наручниках и увезли на допрос. Истомина обвинили в получении взяток от бизнесменов. В материалах дела фигурировали подношения в виде банкетов с фаршированными осетрами и наличные. Все это Истомин получал за содействие бизнесу. Всего бывшему сити-менеджеру вменяли получение взяток на сумму около 2 млн рублей. После задержания Истомин признал вину и стал сотрудничать со следствием. С учетом всех смягчающих обстоятельств в 2017 году он получил четыре с половиной года колонии. После трех лет за решеткой Истомин смог выйти на свободу. Сейчас он занимается бизнесом, руководит пивоварней «Смолинский пивовар», воспитывает дочь и занимается спортом. Закиров возглавил Кунашакский район в 2010 году. Его арест спустя пять лет у власти стал катализатором для последующей «зачистки» района. Тогда были задержаны нескольких глав поселений, экс-начальник угрозыска ОВД района Виталий Зарипов и местный руководитель ГИБДД Данис Нуриахметов. Закирова обвинили в махинациях при приобретении помещения детского сада. Тогда глава признался в содеянном и пошел на сделку. Но спустя несколько месяцев список статей пополнился более тяжкими составами: получение крупных взяток, злоупотребление должностными полномочиями. Показания на Закирова дали бизнесмены, которым он оказывал покровительство. По итогу в июне 2017 года Закиров был приговорен к девяти годам колонии строгого режима. На стадии апелляции срок был снижен на два месяца. В мае 2020 года экс-мэру заменили неотбытую часть наказания исправительными работами. После отработки наказания он уехал в Сочи. По данным URA.RU, там он находится до сих пор. Дзугаев в 2005 году переизбрался на второй должностной срок в качестве главы Карабаша. Во время исполнения обязанностей он написал несколько статей по вопросам экологической безопасности, посвященные Карабашу. И каково было удивление, когда в 2009 году жители узнали о его задержании. Главу «взяли» с поличным при передаче взятки от одного из бизнесменов. За задержанием наблюдали сыновья Дзугаева. Валюта взятки была иностранная, а сумма соответствовала 1 млн рублей. За это глава обещал выделить земельный участок на берегу озера Увильды. В июне 2010 года Дзугаева приговорили к восьми годам заключения. Из колонии он вышел досрочно в апреле 2016 года и уехал в Дагестан. Сегодня единственное, что связывает Дзугаева с Карабашем — это ИП его сына. Компания занимается дистанционной торговлей. Ковригин возглавил Чебаркуль осенью 2015 года. Через несколько лет город погряз в скандале. Сити-менеджера заподозрили в картельном сговоре с водоснабжающими организациями. А в марте 2019 года к Ковригину нагрянули силовики. Подозрения подтвердились. В мае 2016 года Ковригин подписал несколько распоряжений, согласно которым сети водоснабжения и водоотведения (канализация) были переданы из ООО «Чебаркульгорводоканала» в МУП «Теплоком». На следующий день по указанию Ковригина директор муниципального предприятия МУП «Теплоком» Сергей Туманин отдал сети в аренду ЧПК и ЧПВ. За это Ковригин, как полагало следствие, получил от директора ЧПК и ЧПВ Евгения Бородина взятку в виде услуги. А именно: бизнесмен платил журналисту Любови Рудометовой за тексты в СМИ, формирующие положительное общественное мнение о мэре и критикующие оппонентов. Суд над Ковригиным закончился в январе 2021 года. Его признали виновным в коррупции и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Весной того же года срок был снижен на четыре месяца. А уже осенью бывшему сити-менеджеру заменили неотбытый срок в колонии на ограничение свободы. После освобождения из колонии Ковригин устроился на работу в ГЛК «Солнечная долина». Там он занимает должность менеджера. Щукин руководил Снежинском с 1991 года до 1996 год. Его задержали за хищение бюджетных средств. Следствию удалось доказать, что он вступил в многомиллионный преступный сговор с местными чиновниками. По итогу в марте 2000 года Щукина признали виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначили наказание девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Впоследствии срок снизили до восьми лет. Но через четыре года за примерное поведение Щукина выпустили из колонии. Он собирался вернуться во власть, но при загадочных обстоятельствах погиб в Москве в результате ДТП. Водитель с места происшествия скрылся. Опланчук руководил Снежинском с 1996 года вплоть до задержания в 2005 году. Сити-менеджера обвинили в получении взятки в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Этот коррупционный скандал стал самым масштабным в регионе. Следствие считало, что Опланчук в 2000 году, будучи на посту мэра, незаконно изъял из городского бюджета средства, предназначенные для социальных и инвестиционных программ. Эти деньги он передал коммерческим фирмам. Причиненный казне ущерб превысил 2 млрд рублей. В благодарность за содействие мэр получил иномарку стоимостью 25 тысяч долларов. В сентябре 2007 года Челябинский областной суд приговорил Опланчука к восьми годам лишения свободы. В марте 2011 года, отсидев почти половину из назначенного наказания, бывший сити-менеджер вышел на свободу — недоотбытый срок ему заменили исправительными работами. Бывшему мэру предоставили на выбор ряд предприятий, где он отрабатывал оставшееся наказание. После отработки срока данные о дальнейшей деятельности Опланчука теряются. Чернышов руководил Озерском дважды: с 1996 по 2000 годы и с 2005 по 2010 годы. Вторая пятилетка на посту главы прошла под эгидой борьбы с оппозицией. А в октябре 2011 года Чернышов попал под следствие. Правоохранители считали, что в 2005 году руководство местного спиртоводочного завода ООО «ЮУВСЗ» обратилось в администрацию города с просьбой о выделении многомиллионного муниципального кредита на пополнение оборотных средств предприятия. Чернышов пролоббировал решение о выделении средств, заверив депутатский корпус, что вернет деньги к 2008 году. Но обещание не сдержал. Вместо этого он выдал предприятию еще один многомиллионный кредит и сдвинул сроки выплаты до 2010 года. Но снова сорвал все сроки. В 2011 году в отношении Чернышова возбудили дело. А в 2013 года его отправили на пять лет в колонию общего режима. В июне 2016 года бывший мэр вышел из колонии по УДО. Сейчас он живет в Озерске и занимается общественной работой. Тарасов начал руководить Озерском с 2011 года. Но уже в 2012 году был задержан по подозрению в растрате госбюджета. Вместе с ним под следствие попал его заместитель Валентин Гунин. В вину чиновникам поставили то, что в ноябре 2011 года они пролоббировали заключение фиктивного договора с одной из коммерческих фирм Челябинска на проектирование городской схемы теплоснабжения. На счета фирмы было зачислено 25,8 млн рублей из бюджетных средств. При этом работы выполнил сторонний подрядчик, взяв за это всего 3,4 млн рублей. Следствие полагало, что разницу чиновники «положили в карман». В апреле 2013 года Тарасову с Гуниным вынесли приговор. К слову, они признались в инкриминируемых преступлениях. По итогу первый получил четыре с половиной года лишения свободы, второй — четыре года и три месяца. Спустя чуть более года Тарасов вышел из колонии по УДО. Сейчас находится на пенсии, проживая в Магнитогорске. Ведет тихую и незаметную жизнь. Ломакин возглавил Верхнеуральский район в 2012 году и занимал должность вплоть до задержания в ноябре 2014 года. Главу «взяли» с поличным сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону при получении взятки в размере 10 тысяч долларов от бизнесмена Валерия Белкова. При этом коммерсант действовал в связке с правоохранителями, а купюры были мечеными. Деньги предназначались для продления договоров аренды земельных участков. При этом ранее глава уже требовал от бизнесмена деньги за подобное вмешательство. Ломакина обвинили в получении взятки. Но впоследствии дело было переквалифицировано на мошенничество. Сам же экс-мэр отделался лишь двумя годами общего режима и уже через полгода покинул колонию. С 2017 года Ломакин занимается бизнесом. Он создал на территории Верхнеуральского района крестьянское (фермерское) хозяйство. Ротатов руководил Сосновским районом, который в народе назвали «челябинской рублевкой», с 1999 года. Его задержали в 2005 году. Вместе с ним под следствие попали его водитель и товарищ. По версии следствия, троица создала фиктивную организацию, которая получила кредит от областных властей на сумму 2 млн рублей. Но вскоре после получения транша деньги были обменены на доллары, а мужчины вышли из списка учредителей. Тем самым кредит был присвоен. С началом следственных действий Ротатов развелся с женой и перевел на нее основное имущество. В итоге в декабре 2005 года бывшего градоначальника признали виновным и приговорили к четырем годам в колонии общего режима. У вышедшего из колонии Ротатова в районе оставались сторонники. Некоторые политтехнологи прочили ему новую попытку вернуться во власть. Но ее так и не случилось. Шаюков возглавил Катав-Ивановский район по итогам мартовских выборов 2010 года. Но задержаться на посту не успел. Уже через три с небольшим месяца его задержали по подозрению в вымогательстве. У следствия были данные, что Шаюков вымогал у лесхоза взятку 9,7 млн рублей, требуя продать ему древесину со скидкой в 4,4 млн рублей и передать долю в уставном капитале. С началом следствия у Шаюкова нашли пистолет ИЖ-79, переделанный из газового под боевые патроны. Так что дело экс-мэра пополнилось новой статьей. В декабре 2011 года Челябинский облсуд приговорил Шаюкова к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Также ему запретили занимать муниципальные должности в течение 2,5 лет. Отсидев срок, Шаюков занялся бизнесом. В 2020 году он попытался вернуться во власть, заявившись на конкурс по выборам главы Катав-Ивановского района. Но его заявку отклонили. Сейчас бывший мэр продолжает заниматься бизнесом. Он является учредителем и директором ООО «Ураллеспром». Александр Смирнов руководил Кизильским районом на протяжении 17 лет. Его карьера закончилась в 2008 году, когда его задержали при получении взятки в кабинете. По версии следствия, Смирнов на протяжении почти всего 2008 года получал взятки от одного из местных бизнесменов. За это он оказывал содействие в выделении земельных участков. Он угрожал коммерсанту тем, что при отказе платить создаст административные барьеры для ведения бизнеса. За все время Смирнов получил от бизнесмена около 8 млн рублей. Приговор Смирнову вынесли в 2010 году. С первых слов судьи стало понятно, что приговор будет обвинительный. Тогда экс-мэру стало плохо, он попросил вызвать врача. После оказания необходимой помощи заседание продолжилось. В итоге бывший сити-менеджер получил семь с половиной лет в колонии строгого режима. Из колонии Смирнов вышел по УДО в 2014 году и занялся бизнесом. Он учредил фирму ООО «РСМ», занимавшейся торговлей авиационным и реактивным топливом. Фирма просуществовала с 2015 года по 2024 год.