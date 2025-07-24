Он считал себя неприкасаемым: подробности дела экс-главы челябинского ПФР Чернобровина. Фото, видео

Следователь вспомнил детали дела о взятках в челябинском ПФР

25 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Виктор Чернобровин отбывает срок за взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России В России 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ. Но в 2021 году сотрудникам праздновать было некогда: все силы третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Челябинской области были брошены на выявление фактов преступной деятельности управляющего реготделения ПФР Виктора Чернобровина, задержанного за пару дней до праздника. Детали уголовного дела — в воспоминаниях следователя отдела подполковника юстиции Евгения Долгаева. Сюрприз для силовиков Разгром коррупционной ячейки в местном отделении ПФР начался с задержания сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону Александра Орехова, занимавшего тогда пост заместителя управляющего. Его взяли с поличным при получении денежных средств в сумме свыше 3 млн рублей от директора охранной фирмы «Аквилон» Михаила Васильева. Новость по теме Уголовные дела в челябинском ПФР стали для силовиков сюрпризом. Инсайд «Орехов был задержан и доставлен к нам в отдел. С ним провели первоначальные следственные действия, в ходе которых он изобличил себя в получении взятки. По ходу оперативного эксперимента он указал также на свое руководство и иных сотрудников пенсионного фонда. Было решено продолжить проведение оперативных и следственных мероприятий», — вспомнил Долгаев. В течение следующих двух недель в разработку были взяты начальник административно-хозяйственного отдела отделения фонда Рудольф Зайцев и непосредственный глава отделения Виктор Чернобровин. Долгаеву пришлось включаться в работу, как говорится, с колес, так как он только вернулся из отпуска. От Челябинска до Калининграда Для задержания Зайцева оперативникам пришлось отправиться в Калининград. Позже выяснилось, что у него там проживают близкие родственники, и он планировал продолжить свою дальнейшую карьеру в местном отделении Пенсионного фонда. Но не успел. «Сопротивления Зайцев не оказывал. Оперативные сотрудники доставили его в Челябинск, где с ним, как и с Ореховым были проведены следственные действия», — рассказал Долгаев. По словам следователя, Зайцев подтвердил слова Орехова (позднее Зайцев отказался от своих первоначальных показаний). Лидер коррупционной ячейки был установлен, сомнений в причастности Чернобровина не осталось. Задержание авторитетного управляющего Чернобровина задержали 22 июля 2021 года. Его и подчиненных сотрудников (Орехова и Зайцева) обвинили в получении многомиллионной взятки на протяжении длительного периода времени. Следствие располагало сведениями, что именно через Чернобровина ООО ЧОО «Аквилон» получала многомиллионные контракты на охрану зданий отделения фонда и его территориальных управлений во всей области. Шестое чувство После выписки Чернобровин отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По воспоминаниям Долгаева, эпичного задержания Чернобровина не случилось: как-будто предчувствуя проблемы с законом, тот лег в больницу. «Чернобровин попытался придумать себе какое-то заболевание. Скорее всего, какие-то источники „шепнули“ ему про уголовное дело, и он решил лечь в больницу. Как выяснилось позже из допроса лечащего врача Чернобровина, управляющий был абсолютно здоров», — с улыбкой вспомнил Долгаев. Арестованное поместье Судом по ходатайству следователя на имущество Чернобровина был наложен арест. Ключевым заблокированным активом был дом. Но, по словам следователя Долгаева, назвать строение домом язык не повернется: там было целое поместье. «Почему поместье? Потому что на участке действительно расположился шикарный четырехэтажный дом. Рядом с ним находились два других дома знакомых Чернобровина, которые так и не были достроены из-за смерти хозяев. Фактически глава областного ПФР стал единоличным владельцем этого поместья», — рассказал следователь. Участок под поместье у озера Курочкино Чернобровин приобрел в начале 2000-х годов за приличные по тем временам 1,5 млн рублей. Тогда он занимал пост председателя Совета директоров ЧЭМК. Строительство же, по словам следователя, началось, когда Чернобровин стал управляющим реготделения фонда. Генерал по соседству Владимир Жидков строил дом по соседству с Чернобровиным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из недостроенных домов на участке когда-то принадлежал бывшему начальнику ГУФСИН по Челябинской области Владимиру Жидкову. В 2011 году генерала-лейтенанта приговорили к условному сроку по делу о массовом убийстве заключенных в копейской колонии. 17 февраля 2012 года некогда высокопоставленный силовик скончался, оставив строительство незавершенным. Что нашли в поместье главы ПФР Во время обысков в квартире Чернобровина, а также в жилых домах, принадлежащих ему и его родственникам, были обнаружены и изъяты дорогие монеты и часы, драгоценности, дорогостоящее оружие и предметы интерьера. «У Чернобровина и его родственников были арестованы охотничий домик на озере Тишки, дом на озере Курочкино, ½ доля в двухэтажной, семикомнатной квартире с двумя балконами на Комсомольском проспекте в Челябинске. Ему заблокировали счета в банках. Общая сумма арестованного имущества была равна около 150 млн рублей», — уточнил Долгаев. Поместье-интернат для детей-инвалидов или база отдыха? Ни то, ни другое! По словам Долгаева, родственники Чернобровина после его задержания пытались убедить следователей, что в 4-этажном доме и недостроенных домах на озере Курочкино планируется разместить интернат для детей-инвалидов. При этом также говорилось про базу отдыха. «Но предметы интерьера и роскоши, которые были обнаружены в этом доме (мебель премиум-класса, дорогие люстры, как в театре оперы и балета) говорили о том, что это явно создано не для обычных людей. Так что вышеуказанные дома и земельный участок были также арестованы», — заключил Долгаев. Коррупция сквозь года За первые полгода расследования сотрудники отдела выявили сразу несколько эпизодов получения взяток Чернобровиным и его подельниками. При этом корни дела уходили в начало карьеры топ-менеджера на посту главы регионального отделения ПФР. Рудольф Зайцев сменил на посту начальника АХЧ Николая Овсянникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выяснилось, что подобную схему Чернобровин изначально проворачивал с Николаем Овсянниковым, который отвечал за охрану зданий фонда вплоть до своей смерти в 2019 году. После его полномочия перешли к Зайцеву, с которым схема продолжила функционировать. «Сначала Зайцев, поскольку он отвечал за организацию охраны и являясь начальником АХО отделения встретился с Васильевым (директором ЧОО „Аквилон“). Он спросил, сколько у него ранее брал денежных средств его предшественник — Овсянников. Васильев ему обозначил сумму в 1 млн 750 тысяч рублей. Чернобровин тогда очень сильно возмущался, так как из этой суммы он получал от Овсянникова лишь 400 тысяч рублей», — смеется следователь. По итогу суммы взяток были пересмотрены. Кроме того, львиную долю из каждого транша начал получать Чернобровин. Подельникам в лице Зайцева и Орехова приходилось довольствоваться малой частью. Новые эпизоды Через полгода с момента задержания Чернобровина, следствие вышло на другие коррупционные эпизоды в его деятельности. Было установлено, что в 2012 году управляющего подозревали в махинациях при приобретении зданий для отделений ПФР. «В ходе следствия мы подняли крупные госконтракты. Выяснилось, что здание в Октябрьском районе (недостроенное здание без ремонта) было приобретено владельцем за 500 тысяч рублей. После небольшого косметического ремонта он реализовал его ПФР за 15 млн рублей. Такая же ситуация со зданием в Тракторозаводском районе Челябинска, только суммы в разы больше: стоимость здания составляла около 95 млн рублей. Его же купили за 190 млн рублей», — отметил Долгаев. В суде дела по новым эпизодам были прекращены. При этом, по словам следователя, суд признал, что вину Чернобровина удалось доказать, но сроки давности истекли. Так что конечный приговор мог быть еще суровее, уверен Долгаев. Палки в колеса Чернобровина защищало сразу несколько адвокатов. Один из них, по словам Долгаева, нанял частного детектива, который собирал информацию о фигурантах и свидетелях. Таким образом планировалось склонить их к даче показаний в свою пользу. Но все эти попытки были пресечены. «Детектив был задержан, у него провели обыск. В первый раз он смог скрыть свои наработки по делу о взятках в пенсионном фонде. Но после некоторой паузы к нему вновь наведались с обыском. Тогда у него обнаружили компромат. Сам же детектив признался, кто его нанял», — вспомнил подполковник. Работал весь отдел Выделить кого-то одного в расследовании дела о взятках в челябинском ПФР следователь Долгаев не смог. По его словам, работал весь отдел. Все были заинтересованы в оперативном и правильном расследовании дела. «В рамках расследования дела было допрошено более 300 свидетелей. У нас весь отдел и руководство были заинтересованы в окончании этого дела», — вспоминает Долгаев. Приговор, повергший в шок Новость по теме Главу Челябинского отделения ПФР Чернобровина отправили в колонию за коррупцию. Фото, видео Суд над Чернобровиным и Зайцевым завершился в январе 2024 года. Приговор был суровым: 16 лет для первого и девять с половиной лет для второго. После уже бывший глава ПФР поднял закованные в наручники руки вверх и заявил, что в стране творится беспредел. При этом следователь Долгаев уверен, что фигуранты сами выписали себе такой приговор. По его мнению, все доказательства говорили о их виновности. Но они продолжали настаивать на своей непричастности. «Суд видит, как себя вел обвиняемый во время предварительного расследования. Взять, допустим, Орехова: он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, изобличил фигурантов, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Вот он и получил минимальное наказание. А Чернобровин с Зайцевым решили противодействовать следствию, искать какие-то недостатки, упущения в работе следователя. Вот и получили такое суровое наказание», — отметил Долгаев. Последующая судьба фигурантов В апелляции Чернобровину и Зайцеву снизили сроки: первому до восьми лет и двух месяцев (вместо 16 лет), второму до восьми лет (вместо девяти с половиной лет). Сейчас в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции изучают жалобу их адвокатов. Орехов же, отбыв половину срока наказания в колонии, вышел по УДО. Сейчас он на свободе. Для следователя Долгаева же, по его признанию, это дело стало одним из самых интересных и резонансных за всю карьеру. При расследовании все проявили профессионализм и преданность делу. В праздник он пожелал коллегам дальнейших успехов в работе и всего самого наилучшего. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ. Но в 2021 году сотрудникам праздновать было некогда: все силы третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Челябинской области были брошены на выявление фактов преступной деятельности управляющего реготделения ПФР Виктора Чернобровина, задержанного за пару дней до праздника. Детали уголовного дела — в воспоминаниях следователя отдела подполковника юстиции Евгения Долгаева. Разгром коррупционной ячейки в местном отделении ПФР начался с задержания сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону Александра Орехова, занимавшего тогда пост заместителя управляющего. Его взяли с поличным при получении денежных средств в сумме свыше 3 млн рублей от директора охранной фирмы «Аквилон» Михаила Васильева. «Орехов был задержан и доставлен к нам в отдел. С ним провели первоначальные следственные действия, в ходе которых он изобличил себя в получении взятки. По ходу оперативного эксперимента он указал также на свое руководство и иных сотрудников пенсионного фонда. Было решено продолжить проведение оперативных и следственных мероприятий», — вспомнил Долгаев. В течение следующих двух недель в разработку были взяты начальник административно-хозяйственного отдела отделения фонда Рудольф Зайцев и непосредственный глава отделения Виктор Чернобровин. Долгаеву пришлось включаться в работу, как говорится, с колес, так как он только вернулся из отпуска. Для задержания Зайцева оперативникам пришлось отправиться в Калининград. Позже выяснилось, что у него там проживают близкие родственники, и он планировал продолжить свою дальнейшую карьеру в местном отделении Пенсионного фонда. Но не успел. «Сопротивления Зайцев не оказывал. Оперативные сотрудники доставили его в Челябинск, где с ним, как и с Ореховым были проведены следственные действия», — рассказал Долгаев. По словам следователя, Зайцев подтвердил слова Орехова (позднее Зайцев отказался от своих первоначальных показаний). Лидер коррупционной ячейки был установлен, сомнений в причастности Чернобровина не осталось. Чернобровина задержали 22 июля 2021 года. Его и подчиненных сотрудников (Орехова и Зайцева) обвинили в получении многомиллионной взятки на протяжении длительного периода времени. Следствие располагало сведениями, что именно через Чернобровина ООО ЧОО «Аквилон» получала многомиллионные контракты на охрану зданий отделения фонда и его территориальных управлений во всей области. По воспоминаниям Долгаева, эпичного задержания Чернобровина не случилось: как-будто предчувствуя проблемы с законом, тот лег в больницу. «Чернобровин попытался придумать себе какое-то заболевание. Скорее всего, какие-то источники „шепнули“ ему про уголовное дело, и он решил лечь в больницу. Как выяснилось позже из допроса лечащего врача Чернобровина, управляющий был абсолютно здоров», — с улыбкой вспомнил Долгаев. Судом по ходатайству следователя на имущество Чернобровина был наложен арест. Ключевым заблокированным активом был дом. Но, по словам следователя Долгаева, назвать строение домом язык не повернется: там было целое поместье. «Почему поместье? Потому что на участке действительно расположился шикарный четырехэтажный дом. Рядом с ним находились два других дома знакомых Чернобровина, которые так и не были достроены из-за смерти хозяев. Фактически глава областного ПФР стал единоличным владельцем этого поместья», — рассказал следователь. Участок под поместье у озера Курочкино Чернобровин приобрел в начале 2000-х годов за приличные по тем временам 1,5 млн рублей. Тогда он занимал пост председателя Совета директоров ЧЭМК. Строительство же, по словам следователя, началось, когда Чернобровин стал управляющим реготделения фонда. Один из недостроенных домов на участке когда-то принадлежал бывшему начальнику ГУФСИН по Челябинской области Владимиру Жидкову. В 2011 году генерала-лейтенанта приговорили к условному сроку по делу о массовом убийстве заключенных в копейской колонии. 17 февраля 2012 года некогда высокопоставленный силовик скончался, оставив строительство незавершенным. Во время обысков в квартире Чернобровина, а также в жилых домах, принадлежащих ему и его родственникам, были обнаружены и изъяты дорогие монеты и часы, драгоценности, дорогостоящее оружие и предметы интерьера. «У Чернобровина и его родственников были арестованы охотничий домик на озере Тишки, дом на озере Курочкино, ½ доля в двухэтажной, семикомнатной квартире с двумя балконами на Комсомольском проспекте в Челябинске. Ему заблокировали счета в банках. Общая сумма арестованного имущества была равна около 150 млн рублей», — уточнил Долгаев. По словам Долгаева, родственники Чернобровина после его задержания пытались убедить следователей, что в 4-этажном доме и недостроенных домах на озере Курочкино планируется разместить интернат для детей-инвалидов. При этом также говорилось про базу отдыха. «Но предметы интерьера и роскоши, которые были обнаружены в этом доме (мебель премиум-класса, дорогие люстры, как в театре оперы и балета) говорили о том, что это явно создано не для обычных людей. Так что вышеуказанные дома и земельный участок были также арестованы», — заключил Долгаев. За первые полгода расследования сотрудники отдела выявили сразу несколько эпизодов получения взяток Чернобровиным и его подельниками. При этом корни дела уходили в начало карьеры топ-менеджера на посту главы регионального отделения ПФР. Выяснилось, что подобную схему Чернобровин изначально проворачивал с Николаем Овсянниковым, который отвечал за охрану зданий фонда вплоть до своей смерти в 2019 году. После его полномочия перешли к Зайцеву, с которым схема продолжила функционировать. «Сначала Зайцев, поскольку он отвечал за организацию охраны и являясь начальником АХО отделения встретился с Васильевым (директором ЧОО „Аквилон“). Он спросил, сколько у него ранее брал денежных средств его предшественник — Овсянников. Васильев ему обозначил сумму в 1 млн 750 тысяч рублей. Чернобровин тогда очень сильно возмущался, так как из этой суммы он получал от Овсянникова лишь 400 тысяч рублей», — смеется следователь. По итогу суммы взяток были пересмотрены. Кроме того, львиную долю из каждого транша начал получать Чернобровин. Подельникам в лице Зайцева и Орехова приходилось довольствоваться малой частью. Через полгода с момента задержания Чернобровина, следствие вышло на другие коррупционные эпизоды в его деятельности. Было установлено, что в 2012 году управляющего подозревали в махинациях при приобретении зданий для отделений ПФР. «В ходе следствия мы подняли крупные госконтракты. Выяснилось, что здание в Октябрьском районе (недостроенное здание без ремонта) было приобретено владельцем за 500 тысяч рублей. После небольшого косметического ремонта он реализовал его ПФР за 15 млн рублей. Такая же ситуация со зданием в Тракторозаводском районе Челябинска, только суммы в разы больше: стоимость здания составляла около 95 млн рублей. Его же купили за 190 млн рублей», — отметил Долгаев. В суде дела по новым эпизодам были прекращены. При этом, по словам следователя, суд признал, что вину Чернобровина удалось доказать, но сроки давности истекли. Так что конечный приговор мог быть еще суровее, уверен Долгаев. Чернобровина защищало сразу несколько адвокатов. Один из них, по словам Долгаева, нанял частного детектива, который собирал информацию о фигурантах и свидетелях. Таким образом планировалось склонить их к даче показаний в свою пользу. Но все эти попытки были пресечены. «Детектив был задержан, у него провели обыск. В первый раз он смог скрыть свои наработки по делу о взятках в пенсионном фонде. Но после некоторой паузы к нему вновь наведались с обыском. Тогда у него обнаружили компромат. Сам же детектив признался, кто его нанял», — вспомнил подполковник. Выделить кого-то одного в расследовании дела о взятках в челябинском ПФР следователь Долгаев не смог. По его словам, работал весь отдел. Все были заинтересованы в оперативном и правильном расследовании дела. «В рамках расследования дела было допрошено более 300 свидетелей. У нас весь отдел и руководство были заинтересованы в окончании этого дела», — вспоминает Долгаев. Суд над Чернобровиным и Зайцевым завершился в январе 2024 года. Приговор был суровым: 16 лет для первого и девять с половиной лет для второго. После уже бывший глава ПФР поднял закованные в наручники руки вверх и заявил, что в стране творится беспредел. При этом следователь Долгаев уверен, что фигуранты сами выписали себе такой приговор. По его мнению, все доказательства говорили о их виновности. Но они продолжали настаивать на своей непричастности. «Суд видит, как себя вел обвиняемый во время предварительного расследования. Взять, допустим, Орехова: он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, изобличил фигурантов, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Вот он и получил минимальное наказание. А Чернобровин с Зайцевым решили противодействовать следствию, искать какие-то недостатки, упущения в работе следователя. Вот и получили такое суровое наказание», — отметил Долгаев. В апелляции Чернобровину и Зайцеву снизили сроки: первому до восьми лет и двух месяцев (вместо 16 лет), второму до восьми лет (вместо девяти с половиной лет). Сейчас в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции изучают жалобу их адвокатов. Орехов же, отбыв половину срока наказания в колонии, вышел по УДО. Сейчас он на свободе. Для следователя Долгаева же, по его признанию, это дело стало одним из самых интересных и резонансных за всю карьеру. При расследовании все проявили профессионализм и преданность делу. В праздник он пожелал коллегам дальнейших успехов в работе и всего самого наилучшего. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям.