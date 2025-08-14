«Четвертый год в СИЗО»: что известно о фигурантах «ларечной ОПГ» Челябинска

В Челябинске продолжается судебный процесс по делу так называемой «ларечной ОПГ», предполагаемым лидером которой является некогда занимавший пост советника мэра города Петр Конарев. Вместе с ним судят экс-менеджеров МКУ «Городская среда» Сергея Любимова, Вадима Левченко и их соратника Артема Кочедыкова. Первые трое находятся в изоляторе четвертый год. Что известно о фигурантах дела — в сбойке URA.RU.
Петр Конарев — перспективный чиновник...
Петр Конарев родился 14 октября 1966 года в Челябинске. Получил несколько образований: в 1986-м окончил индустриальный техникум, в 1993-м — экономический колледж, в 2000-м — Московский госуниверситет коммерции по специальности «экономика и управление на предприятии». После армии начал работать.
С января 1997 года по октябрь 2001 года занимал пост замдиректора ГУП «Челябоблинвестстрой». После на протяжение нескольких лет возглавлял ЦПКиО имени Гагарина, затем полностью перешел на госслужбу: был замначальника управления строительства и архитектуры Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, заместителем главы города по экономическому развитию, заместителем главы администрации Челябинска по экономическому развитию и транспорту. Летом 2010 года покинул пост, но остался в мэрии. О нем говорили, как о нештатном советнике мэра Натальи Котовой.
...или предполагаемый лидер ОПГ
С сентября 2022 года Конарев находится в СИЗО. Его отправили под стражу после задержания на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Экс-советника обвиняют в 44 эпизодах получения взяток. По версии следствия, он организовал преступную группу, в которую вошли высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда» в лице бывшего директора Александр Грезева и двух его замов Сергея Любимова и Валима Левченко. Предварительно, группировка наживалась на незаконных ларьках, оказывая «крышу» их владельцам.
После задержания на счета и имущество Конарева были наложены аресты. СМИ писали, что у него арестовали четыре автомобиля Mercedes и внедорожник Toyota Land Cruiser. Кроме того, арест наложен на долю в челябинской сауне Nautilus, драгоценные запонки и трое дорогих часов, офисные помещения на трех этажах в здании на Ленина, 55а; несколько объектов недвижимости в Челябинске и земельные участки.
Сейчас Конареву предъявлены обвинения по 44 эпизодам коррупции. При этом, по словам адвоката Михаила Кириенко, по пяти эпизодам дела не возбуждались. Суд это нарушение устранить не может. Поэтому ими и было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору. «Само обвинение носит неконкретизированный характер, так как в нем не указаны и не описаны действия, за которые вменяется взятка. Предприниматели, которых так назвало следствие, таковыми не являются. Никаких НТО у них не было, рассказать они о них ничего не могут. Часть лиц использовали капитальные объекты, которые невозможно отнести к НТО, но это все игнорируется», — отметил Кириенко.
Владелец особняка Сергей Любимов
Сергей Любимов в прошлом возглавлял прокуратуру Тракторозаводского района Челябинска. После работал в избиркоме, затем перешел на службу в МКУ «Городская среда», откуда был уволен вместе с руководителем по результатам служебной проверки.
Его задержали в июне 2022 года. Силовики провели обыски в его особняке. СМИ писали, что на территории усадьбы обнаружили бассейн, и собственный теннисный корт.
Любимова обвиняют по тем же эпизодов, что и Конарева. Но, по словам Кириенко, он является спецсубъектом. По факту он до сих пор числится председателем территориальной избирательной комиссии.
Второй заместитель — Вадим Левченко
Левченко был заместителем главы МКУ «Городская среда» Александра Грезева. Вместе с ним в 2021 году его уволили из структуры. А через год задержали.
«У Левченко, по сути, то же самое, что и у Конарева с Любимовым. Им же вменяют получение взяток в составе организованной группы. Так что нарушения в деле касаются всех троих. Незаконность обвинения в том, что фактуры, которая подтверждала бы выводы об организованной группе в деле нет. Обвинение построено на том, что служебные отношения фигурантов — работников МКУ это признак устойчивости, что противоречит ст. 32 УК РФ и материалам. Конарев при этом намерено называется лицом, обладающим полномочиями. Но то, что он был советником главы города на общественных началах, все как будто специально не замечают», — сообщил URA.RU адвокат Кириенко.
Посредники Артем и Виктория Кочедыковы
Семья Кочедыковых проходит по делу в качестве посредников. По версии следствия, они забирали деньги у предпринимателей и передавали их Конареву, Любимову и Левченко. После задержания супруги сразу признались в содеянном и пошли на сделку со следствием. Только позднее глава семьи отказался от показаний, с ним аннулировали сделку. Сегодня он проходит по делу вместе с основными участниками. Только в отличие от них, его не стали отправлять в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий.
Виктория Кочедыкова, в свою очередь, осталась верна показаниям. Ее признали виновной в посредничестве при передаче взяток. С учетом всех смягчающих обстоятельств она получила шесть с половиной лет условно.
Экс-глава МКУ «Городская среда» Грезев
Грезев в свое время закончил РАНХиГС при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Некоторое время работал в правоохранительных органах. А в июле 2019 года возглавил МКУ «Городская среда», откуда был уволен вместе с Любимовым и Левченко спустя чуть более двух лет.
Грезев стал одним из первых фигурантов дела «ларечной ОПГ». Он сразу начал сотрудничать со следствием. По итогу с ним было заключено досудебное соглашение, его дело, как и дело Виктории Кочедыковой, было выделено в отдельное производство. Его признали виновным. Он отделался условным сроком в семь с половиной лет.
Разговорчивый посредник Марков
Еще одним из первых фигурантов дела стал Антон Марков. По примеру Грезева он заключил досудебное соглашение. По словам адвоката Кириенко, по всем эпизодам, где Марков дал показания против их доверителей, его освободили от ответственности.
«В декабре-январе мы его допрашивали в суде. Допрашивали долго. Мне кажется, на это ушло шесть или семь заседаний. Потому что он очень много всего наболтал», — отметил Кириенко.
Но уголовка все равно нашла Маркова: его судили за взятку сотрудникам ГИБДД. Хотя приговор был мягким.
Свидетели
По делу проходит целая череда свидетелей. В основном — это предприниматели или торговцы. Все они когда-то заявили о том, что передавали деньги за «крышу» или помощь в легализации объектов. Но сейчас, по словам Кириенко, отказываются от своих показаний, сообщают, что на них оказывалось воздействие. Один из свидетелей, отмечает адвокат, при предъявлении ему его рукописной явки с повинной, сказал, что это не его почерк подписи.
По словам Кириенко, они однозначно будут оспаривать решение о продлении срока заключения под стражу в отношении своих подзащитных. Они надеются, что суд разберется в ситуации и оценит нарушения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!