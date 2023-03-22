Виновника смертельного ДТП приговорили к принудительному медицинскому лечению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми, врезавшийся на иномарке в пешеходов, признан невменяемым. За совершение в 2022 году смертельного ДТП ему предстоит принудительное лечение. Такое решение вынес суд, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина ранее и в период совершения ДТП страдал хроническим психическим расстройством. Суд, с учетом позиции гособвинения, применил к виновному принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации», — поясняет пресс-служба надзорного ведомства, отмечая, что решение суда пока не вступило в законную силу.

В апреле прошлого года пьяный пермяк на угнанной машине въехал в людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП погибла девушка 2005 года рождения, находившийся рядом с ней мужчина получил травмы различной степени тяжести. По данным полиции, машина, на которой осужденный сбил горожан, была им угнана.

Подобное ДТП спустя менее, чем месяц, произошло в Березниках. Виновник смертельной аварии также был признан невменяемым.