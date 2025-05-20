Фигурант дела экс-замглавы челябинской полиции провалил очную ставку

Фигурант, на показаниях которого строится обвинение по делу экс-замначальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Сергея Федерягина, провалил очную ставку. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU выразил адвокат Федерягина Сергей Колосовский.
«Мы добились проведения очной ставки между Федерягиным и Яковлевым. Ее результаты полностью опровергают все, что наболтал Яковлев ранее», — заявил адвокат.
По словам Колосовского, Яковлева последний раз допрашивали по делу 1 апреля. А 18 апреля началась очная ставка, которую были вынуждены прервать. Продолжилась она только 19 мая. За это время, как утверждает Колосовский, Яковлев забыл, что говорил в прошлом. Его показания начали расходиться. Это наталкивает на мысль, что мужчина оговаривает Федерягина.
«Также к нам обратились бывшие сослуживцы Яковлева. Они рассказали, что он, будучи на службе, брал взятки. Нам известно, что при задержании у него изъяли поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Его он предъявлял представителям цыганской диаспоры в Коркино, чтобы, как я думаю, придать себе вес», — продолжил Колосовский.
По словам Колосовского, следствие продолжает закрывать глаза на эти аргументы защиты. Суд также не видит оснований для смягчения меры пресечения. 21 мая апелляция оставила без изменения решение о продлении Федерягину срока в СИЗО.
«Суд может арестовать человека при отсутствии фактов того, что обвиняемый может как-то повлиять на ход расследования, лишь на первоначальной стадии расследования. Но в дальнейшем следствие должно предоставить неоспоримые основания для продления меры пресечения. В деле Федерягина таких фактов (попыток повлиять на ход расследования) нет и быть не может», — уверен адвокат.
Федерягин был задержан в середине декабря 2024 года и с тех пор остается в СИЗО. Его обвиняют в получении взяток от представителя фармацевтической компании, одна из точек которой расположена в Коркино. Следствие считает, что за это он «крышевал» владельцев бизнеса, торгующих рецептурными сильнодействующими лекарствами. В основном такие препараты приобретали наркозависимые граждане.
Защита экс-полицейского уверена, что их клиента оговорил бывший коллега Яковлев. Сделал он это якобы для того, чтобы «отмазать» своего сына (тоже сотрудник правоохранительных органов) от уголовки. Федерягина же, как считает сторона защиты, сделали крайним в ситуации с цыганами в Коркино.
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