Суд отправил в колонию 79-летнего пенсионера за ДТП в Екатеринбурге

10 октября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Бабушкина признали виновным по части пятой статьи 264 УК РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 79-летнему Юрию Бабушкину, который осенью 2023 года сбил насмерть двух пешеходов на остановке. Следующие два года пенсионер проведет в колонии-поселении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года», — пояснили в ведомстве. Бабушкина признали виновным по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Авария произошла вечером 17 октября прошлого года. Пенсионер наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке улиц Донбасская — Машиностроителей. Двое скончались на месте, третий пешеход получил травмы. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 79-летнему Юрию Бабушкину, который осенью 2023 года сбил насмерть двух пешеходов на остановке. Следующие два года пенсионер проведет в колонии-поселении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года», — пояснили в ведомстве. Бабушкина признали виновным по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Авария произошла вечером 17 октября прошлого года. Пенсионер наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке улиц Донбасская — Машиностроителей. Двое скончались на месте, третий пешеход получил травмы. Экспертиза показала, что водитель был трезв.