Суд отправил в колонию 79-летнего пенсионера за ДТП в Екатеринбурге

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Бабушкина признали виновным по части пятой статьи 264 УК РФ Фото:

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 79-летнему Юрию Бабушкину, который осенью 2023 года сбил насмерть двух пешеходов на остановке. Следующие два года пенсионер проведет в колонии-поселении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года», — пояснили в ведомстве. Бабушкина признали виновным по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД).

Авария произошла вечером 17 октября прошлого года. Пенсионер наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке улиц Донбасская — Машиностроителей. Двое скончались на месте, третий пешеход получил травмы. Экспертиза показала, что водитель был трезв.

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Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 79-летнему Юрию Бабушкину, который осенью 2023 года сбил насмерть двух пешеходов на остановке. Следующие два года пенсионер проведет в колонии-поселении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года», — пояснили в ведомстве. Бабушкина признали виновным по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Авария произошла вечером 17 октября прошлого года. Пенсионер наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке улиц Донбасская — Машиностроителей. Двое скончались на месте, третий пешеход получил травмы. Экспертиза показала, что водитель был трезв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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