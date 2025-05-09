Guardian сравнил празднование Дня Победы в Москве и Киеве и пришел к трагичным выводам

Празднование Дня Победы в Москве сильно отличалось масштабом и присутствием мировых лидеров, тогда как в Киеве торжества прошли более скромно, а иностранных гостей высокого ранга почти не было. Об этом сообщило британское издание The Guardian.
«На следующий день после празднования Дня Победы в Европе Россия проводит в Москве пышный — „самый большой в истории“ — парад в ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и демонстрирует свою военную мощь на фоне продолжающейся спецоперации на Украине», — говорится в публикации. Там также сказано, что президент России Владимир Путин в рамках мероприятий принял ряд мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина и Луиса Инасиу Лулу да Силву из Бразилии. Помимо этого, парад посетили и европейские политики, например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В то же время на Украине День Победы отметили на фоне продолжающегося конфликта и без крупных военных парадов. Среди иностранных гостей в Киеве присутствовали только министры, а не главы государств, в отличие от Москвы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозой к мировым лидерам, собирающимся посетить Москву 9 мая. Он отметил, что Киев не может обеспечить безопасность иностранных делегаций, которые планируют посетить парад Победы в столице РФ. В Британии от его заявления пришли в шок.
Несмотря на указ Зеленского о перенесении Дня Победы на 8 мая и учреждении Дня Европы 9 мая, украинцы продолжают отмечать этот день. По данным Google Trends, сегодня утром большинство запросов из Украины касались Дня Победы: поиски поздравлений, открыток и трансляций парада в Москве.
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