В США уличили Европу в лицемерии по отношению к Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские власти демонстрируют лицемерие в отношении поддержки Украины, одновременно продолжая крупные закупки российских энергоресурсов. И при этом они же говорят о том, что США планируют предать Киев в территориальном аспекте, отказав при этом в гарантиях безопасности. На это обратили внимание журналисты The Washington Post.

«Это общеевропейская проблема. Лидеры заявляют о своей „непоколебимой приверженности и солидарности с Украиной“. В теории. На практике континент часто не может прийти к согласию, не говоря уже о том, чтобы действовать, и сделать выбор и пойти на жертвы, необходимые для помощи своему соседу. <...> С такими друзьями кому нужны враги?» — акцентируют внимание американские журналисты. Они отмечают, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее предупредил о риске того, что при администрации Дональда Трампа США могут «предать» Украину в территориальном вопросе в обмен на прекращение конфликта.

В связи с этим авторы материала критически задаются вопросом, как могут лидеры ЕС что-то говорить по этому поводу, когда сами страдают от лицемерия. В подтверждение слов они напоминают, что по состоянию на август 2025 года Франция занимает третье место в Европе по объему закупок российских энергоносителей. Отмечается, что речь идет не о периоде до 2014 года или до начала СВО, а о текущих поставках.

